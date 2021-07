Hrvatski aduti za medalju krenuli u Tokio: Evo koliko medalja je najavljeno

Uz slogan “Prema suncu” jučer je put Japana krenula prva veća skupina hrvatskih olimpijaca. Iz zagrebačke zračne luke prema Zemlji Izlazećeg Sunca poletjeli su tekvondaši i tekvondašice, džudašice, veslači i jedriličari. Njih 13, sveukupno 30 članova hrvatskog olimpijskog izaslanstva.

A svi oni, baš kao i neki koji putuju naknadno, svečano su ispraćeni u Kristalnoj dvorani hotela Westin. Ondje su im puno uspjeha poželjeli ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac, državni tajnik za sport Tomislav Družak, posebni izaslanik hrvatskog predsjednika Željko Jovanović. Učinila je to i Njezina Ekscelencija Misako Kaji, japanska veleposlanica u RH koja je na hrvatskom jeziku poručila:

– Iz Zagreba ću navijati za vas i radujem se što ćete se vratiti s puno medalja.

Mateša o teškoj logistici

Optimistična veleposlanica pojavila se s maskom kakvu će u Tokiju imati i hrvatski sportaši i prilično je uvjerena da će to biti uspješne Igre za hrvatski sport.

– Ja vjerujem u 15 medalja.

– Svaka Vam čast, Ekscelencijo, no prije ćemo imati pet nego 15 – kontrirali smo pesimističnom varijantom na što je veleposlanica ponudila solomunsko rješenje.

– Nađimo se na pola puta, neka ih bude 10.

U HOO-u bili bi zadovoljnih i s pet jer su svjesni da se 2016. i Rio, s 10 medalja, mogu teško ponoviti. Uostalom, i sam predsjednik HOO-a Zlatko Mateša najavio je Igre ovako:

– Tokio će biti vrlo izazovan, postavit će puno izazova pred sve vas. Ne sportskih nego organizacijskih i svih oni koji proizlaze iz vremena u kojem živimo. I zato budite spremni na drugačije Olimpijske igre gdje neće biti druženja s drugim sportašima, neće biti gledatelja, neće biti doticaja s medijima.

Poželio je Mateša svima puno zdravlja, a mi ćemo im poželjeti odreda negativne testove na onim svakodnevnim testiranjima. Da im se ne dogodi što i divljevodašu Matiji Mariniću koji je sa svojim trenerom Stjepanom Perestegijem, po dolasku u Tokio, završio u karanteni. Premda negativni, Matija i Stjepan imali su peh da su bili na letu u kojem je jedan putnik bio pozitivan.

– Po mojim saznanjima oni su u karanteni završili naknadno, kada se ustanovilo da je jedan od putnika pozitivan pa su kao suputnici i oni završili u karanteni što ih je onemogućilo u treninzima. Takvi slučajevi su noćna mora ne samo za sportaše i njihove trenere nego i za nas iz hrvatske misije u kojoj ćemo, nažalost, imati tri sportaša koji se nisu htjeli cijepiti. A oni kao takvi ugrožavaju sve ostale – kazao nam je šef Misije Damir Šegota.

– Čak i u slučaju da je neki sportaš pozitivan, a to može biti lažno pozitivan nalaz, jedino pošteno bi bilo da taj isti sportaš ima pravo na retestiranje – ustvrdio je gimnastičar Tin Srbić koji se nada da neće biti takve sreće.

Slične strahove imaju svi hrvatski olimpijci koji su pet godina crnčili za ovaj nastup i mole se da im sportska sreća, na takav način, ne okrene leđa. Da se ne zaraze na interkontinentalnom letu, što je rizik koji su preuzeli svi koji su ovih dana poletjeli prema Tokiju.

– Bit će to za sve nas dodatni stres, to svakodnevno iščekivanje hoće li ti nalaz biti pozitivan ili negativan – ističe tekvondaški izbornik Toni Tomas koji predvodi nikad brojniju tekvondašku delegaciju.

Naime, Hrvatska na OI nikad nije imala četvero predstavnika, baš kao što i hrvatski džudo nikad nije imao tri cure.

– Na prošlim Igrama ja sam bila sama i neizmjerno sam sretna što će ovaj put uz mene biti i Karla Prodan i Ivana Maranić. Dodatno zadovoljstvo je što će se natjecanja odvijati u istoj dvorani u kojoj su bila i 1964. na premijeri džuda kao olimpijskog sporta – kazala je najnovija svjetska džudaška prvakinja Barbara Matić, jedna od hrvatskih medaljaških uzdanica.

No i ona se pribojava rezultata testiranja, baš kao i velika tekvondaška nada Matea Jelić:

– Svjesna sam te opasnosti, no pokušavam o tome ne razmišljati. Trenirali smo četiri puta dnevno pa ja za ništa drugo nisam ni imala vremena osim za treninge i odmor. Bili smo izolirani od vanjskog svijeta, ja svoje nisam tjednima vidjela i to mi teško pada. S obzirom na to da se oni druže s drugim ljudima, nisam bila spremna preuzeti taj rizik.

A pored Jelić tu su još i Toni Kanaet, Ivan Šapina i Kristina Tomić koju je zapala ta čast da, u ime hrvatskih olimpijaca, pročita Deklaraciju o fair-playu koju su svi sportaši potom i potpisali. Inače, tekvondaši će u svojoj kategoriji imati 15 konkurenata pa Kanaet naglašava:

– Za zlato će biti potrebno pobijediti u četiri borbe.

Veslanje u sitnim satima

Kod karataša je situacija drugačija, a objasnio ju je Ivan Kvesić:

– Nas je u kategoriji deset, a podijeljeni smo u dvije skupine po pet. U skupini ćemo imati četiri borbe, polufinale je peta, a finale šesta. Među nas deset šest je svjetskih prvaka, aktualnih i bivših.

Većina borilačkih sportova (tekvondo, karate, džudo) koncipirana je tako da se cijeli njihov nastup odvija u jednom danu. Za razliku, recimo, od veslanja, u kojem se stvari odvijaju dan za danom, ali u sitnim satima po hrvatskom vremenu.

– Naše će utrke biti između dva i pet po hrvatskom vremenu, idealno da nas pratite nakon ljetnog izlaska – našalio se Damir Martin, srebrni olimpijac iz Rija, koji u Tokio putuje spreman.

A na Daleki istok, dojma smo, najspremniji su krenuli Valent i Martin Sinković. Veslački dvojac bez kormilara je uz teniski par Pavić-Mektić definitivno najveći kandidat za olimpijsko zlato kod Hrvata.