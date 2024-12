Hrvatska je doživjela debakl, izbornik poručuje: 'Ovo ne bi trebalo biti iznenađenje. Život ide dalje'

Rukometašice Hrvatske porazom od Švicarske (22:26) oprostile su se od nastupa na Europskom prvenstvu koje se igra u Švicarskoj, Austriji i Mađarskoj. Za prolaz u drugi krug trebala nam je pobjeda protiv jednog od domaćina EP-a, ali to nismo uspjeli ostvariti. Do 12. minute bili smo u egalu (5:5), a onda je Švicarska napravila seriju od 6:0. U jednom trenutku bilo je i plus devet da bi u samoj završnici prvog dijela naše rukometašice uspjele smanjiti zaostatak na minus šest. U drugom poluvremenu igrali smo puno bolje, došli smo do minus tri i imali napad za minus dva.

U tim trenucima napravili smo nekoliko pogrešaka i Švicarska je otišla na nepovratnih plus šest. Hrvatska je završila nastup na EP-u bez pobjede, izgubili smo od Danske i Švicarske, te osvojili bod protiv Farskih otoka. Na kraju smo osvojili 18. mjesto što je najgori plasman u povijesti EP-a. Treba opet uzeti u obzir da je ovo prvo EP s 24 reprezentacije pa ispada da su lošiji bili plasmani dvaput 16. mjesto od 16 reprezentacija 2016 i 2018.godine. Najučinkovitije u redovima Hrvatske bile su sa po pet pogodaka Klara Birtić (bez promašaja) i Tina Barišić. Lucija Bešen imala je devet obrana (33,3 posto uspješnih) dok Ivana Kapitanović nije imala nijednu obranu od šest upućenih udaraca.

Nakon utakmice oglasio se izbornik Ivica Obrvan, kojem je po mnogima to bila posljednja utakmica na klupi hrvatskih rukometašica. Čeka se odluka Hrvatskog rukometnog saveza, no pretpostavka je, temeljena na rezultatu s ovogodišnjeg Eura, ta da Obrvan neće ostati izbornik.

- Za istinske poznavatelje rukometa, a nema ih previše u našoj zemlji, ovaj rezultat ne bi trebao biti iznenađenje. Mi smo imali tu šanse, ali Švicarska je kod kuće, s ekipom koja je već duže na okupu. Meni je žao da smo na 5:5 počeli griješiti, promašivati zicere, sedmerac. Švicarska je napravila veliki plus, ali sam vjerovao da se možemo vratiti u utakmicu. Kada stižeš veliku prednost nije lagano i nismo uspjeli. Na kraju zaslužena pobjeda Švicarske. Ovoj ekipi treba više rada, treninga, vidjelo se da potencijala ima i kod Brkić i kod Birtić i kod Vuković, da je Bešen branila odlično. Nisu tražili alibi, nadali smo se uspjehu. Život ide dalje - kazao je.