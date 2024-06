Hrvatska je bila u ovakvoj situaciji i izvukla se, dokazali smo da nas se nikad ne smije otpisati

Porazom Italije protiv Španjolske ponovo se promijenja situacija, te je puno jasnije što Hrvatska treba učinit za plasman u osminu finala Europskog prvenstva. Iako vatreni mogu proći dalje i sa samo dva boda, tada ovisimo i o drugim rezultatima, stoga nam je cilj pobjeda.

Pobjedom protiv Talijana ne ovisimo o nikom, te nam je plasman u osminu finala zagarantiran. Iako će utakmica protiv branitelja naslova biti veliki izazov za našu reprezentaciju, imamo prava biti optimistični. Naime, osim što se zadnjih godina Hrvatska pokazala kao reprezentacija koju se nikad ne smije prerano otpisati, već smo bili u sličnoj situaciji.

Kako smo već pisali, na Svjetskom prvenstvu 2006. u Njemačkoj i na Europskom prvenstvu 2021 koje se održavalo diljem Europe, Hrvatska je bila u sličnoj situaciji. Iako u oba slučajeva Hrvatska nije bila posljednja nakon dva kola, trebala nam je pobjeda za siguran plasman u osminu finala.

Na Svjetskom prvenstvu 2006. trebala nam je pobjeda protiv Australaca. Ta je utakmica ostala poznata po tri žuta kartona Josipu Šimuniću, a rezultat je bio 2-2, te se dalje plasirala Australija. Na europskom prvenstvu 2021 Hrvatska je u zadnje kolo ušla kao treće plasirana momčad s 1 bodom i -1 gol razlikom. Ispod nas je bio naš protivnik u trećem kolu Škotska koja je imala 1 bod i -2 gol razliku, dok su iznad nas bila Engleska s 4 boda i +1 gol razlikom i Češka s 4 boda i +2 gol razlikom.

Hrvatskoj tada nije bila dovoljna samo pobjeda protiv Škota, već joj je trebala i pobjeda Engleza protiv Čeha. No, ni same pobjede bez adekvatne gol razlike ne bi bile dovoljne za drugo mjesto koje garantira plasman u osminu finala. Hrvatskoj se naravno, sve posložilo, pobijedila je Škotsku 3-1, dok su Česi izgubili od Engleza 1-0, Tako je Hrvatska s jednakom gol razlikom, no zbog više zabijenih pogotka prošla skupinu kao druga.

U ponedjeljak imamo priliku još jednom dokazati kako se Hrvatsku nikad ne treba otpisati. Protivnik je velika Italija, dvostruki osvajač Eura, te branitelj naslova.

Od Hrvatske samostalnost protiv Italije odigrali smo osam utakmica. Hrvatska je pobijedila u njih tri, zadnji put prije 18 godina, dok je pet utakmica završilo neriješeno. Ovo će biti prva utakmica protiv Italije još od 2015. i svastike na Poljudu. Nadamo se da će u devetoj utakmici Hrvatska ostvariti četvrtu pobjedu i još jednom pokazati svijetu zašto nas se ne smije otpisati.

