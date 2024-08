Osvajačima medalja iz Pariza stiže izdašna nagrada! Evo što stoji u ugovoru s Amerikancima

Hrvatski olimpijski odbor od Olimpijskih igara u Ateni 2004. godine surađuje s američkom tvrtkom Jet Set sport, a jučer su potpisali i novi dio sponzorskog ugovora. Naime, Jet Set će novčano nagraditi svakog hrvatskog olimpijca koji je osvojio medalju. Zlatna medalja bit će nagrađena s 20.000, srebrna s s 15.000, a brončana s 10.000 eura.

Otac iz Dervente, mama s Krka

– Tvrtku je u New Yorku osnovao moj tata koji je podrijetlom iz Dervente dok mi je mama s otoka Krka. Osnovali smo je 1976. godine, a bavili smo se u početku samo distribucijom ulaznica za Olimpijske igre. Prve Igre bile su nam one zimske u Sarajevu 1984. godine. Od tada do danas nismo bili samo u Tokiju 2021. godine, naravno kada i nije bilo gledatelja zbog korone. Dake, svim zainteresiranima nudimo paket u kojem su uključene ulaznice, hotel i transport do borilišta. Tu su uključeni i stručni vodiči – rekao je Alan Dizdarević, predsjednik Uprave Jet Set Sports LLC.

FOTO: Napete olimpijske bitke, medalje, suze radosnice na Pixsellovoj izložbi

Kako je došlo do suradnje s Hrvatskim olimpijskim odborom?

– Zlatko Mateša, predsjednik HOO-a, dobar je prijatelj s mojim ocem i tako je počela naša suradnja. Sada smo tu suradnju digli na višu razinu jer smo odlučili novčano nagraditi osvajače medalja. Za sada ih ima šest, a nadam se da će ih do kraja biti i više. Ovo je prvi put da tvrtka daje novčane nagrade pojedinim sportašima. Dogovor je da se suradnja nastavi i na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu, te u Los Angelesu 2028. godine. Nadam, se da će ova novčana nagrada barem malo pomoći sportašima koji su osvojili medalje – istaknuo je Dizdarević,

Tvrtka Jet Set je u zadnje vrijeme prisutna i u tenisu...

– Potpisali smo ugovor da ćemo biti distributeri paketa ulaznica za završnicu Davis cupa u Španjolskoj, a prvi put ćemo se pojaviti kao prodavači paketa u nogometu, za vrijeme Svjetskog prvenstva 2026. godine koje će se održati u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Pokušat ćemo napraviti suradnju s Hrvatskim nogometnom savezom kako bismo što više hrvatskih navijača doveli na to Svjetsko prvenstvo, a opet da im bude povoljnije jer put i boravak sigurno im neće biti baš jeftini kao na nedavnom europskom prvenstvu u Njemačkoj. Naravno, prvo se hrvatski nogometaši moraju plasirati na SP, ali vjerujem da hoće – istaknuo je Dizdarević.

Sjedište tvrtke je u New Jerseyu, a zaposleno je 22 osoba, a dok traju Olimpijske igre, broj zaposlenika se poveća na 80 osoba.

Hong Kong daje 768.000 dolara

Ima još nekoliko sličnih tvrtki koje se bave istim poslom kao i mi, ali vjerujem da smo broj jedan s obzirom na to da ovo radimo punih 40 godina, od OI u Sarajevu. Osim s hrvatskim, radimo i s bosanskim i srpskim olimpijskim odborima. Puno radimo u Americi, ali i po čitavom svijetu. Za sada nismo sponzori nekom određenom sportu ili klubu, ali voljeli bismo to. Opet, ima jako puno posla s Olimpijskim grama. Uglavnom, tražimo još sportova u kojima želimo biti prisutni – zaključio je Dizdarević.

Vlada Hrvatske znatno je povećala iznose za osvajače medalja na olimpijskim igrama. Tako će osvajač zlatne medalje na Olimpijskim igrama dobiti nagradu u iznosu od 41.000 eura, srebro je 26.000 eura i bronca 18.500 eura. Valja naglasiti da je Hrvatska jedna od rijetkih zemalja koja ima takozvanu trajnu sportsku naknadu, kojom zlatni olimpijac, nakon napunjene 45. godine, ima naknadu u stopostotnom iznosu prosječne hrvatske plaće za cijelog svog života. Trenutačno ovo pravo ostvaruje 230 sportaša. Uoči početka OI, Forbes je kontaktirao nacionalne olimpijske odbore ili ministarstva sporta svih 206 zemalja koji sudjeluju na Igrama i potvrdio da će najmanje 33 države dijeliti novčane nagrade svojim sportašima koji se kućama vrate s nekom od medalja. Među njima je daleko ispred svih prvi Hong Kong koji za zlatnu medalju daje nagradu od 768.000 dolara. Srbija nagrađuje zlato s 200.000 eura. SAD svoje sportaše za zlato nagrađuje s po 37.500 dolara. Međutim, u SAD-u osim države i pojedini sportski savezi posebno nagrađuju svoje sportaše, pa tako hrvač sa zlatom može dobiti dodatnih 250.000, a plivač 75.000 dolara. Italija daje 180.000 eura za zlato, Letonija 160.000, Mađarska 140.000, Ukrajina 115.000 eura...