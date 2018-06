Hrvata su pljuvali i tvrdili da je kikser, a evo što sada pričaju o njemu!

Beatlesi su u Liverpoolu ipak broj jedan, nedodirljivi. Njihove fotografije postavljene su na zgrade u centru, i u sobi hotela u kojem smo odsjeli pogled s kreveta prvo puca na umjetničku sliku toga kultnog rock-sastava. Tako da s Johnom Lennonom, Ringom Starrom, Paulom McCartneyem i Georgeom Harrisonom liježem i budim se. Na Beatlesima ovaj lučki engleski grad i danas zarađuje nevjerojatan novac, od prodavača magnetića u centru grada do prodavača slika na popularnim dokovima, svi od njih imaju veliku korist.

No, U Liverpoolu, odmah do kultnih Beatlesa, i to vrlo blizu, nogometni je klub s Anfielda. Stranci danas u Liverpool dolaze najviše zbog tog kluba koji je pet puta bio prvak Europe. Na ulasku na stadion Redsa, na turi Anfieldom, gledajući druge ljude shvatite veličinu tog kluba. U obilasku s nama bio je razred djece iz Donegala, grada na sjeveru Irske. Širom otvorenih očiju promatrali su Anfield, Liverpoolove trofeje, slušali na videu o slavnim trenucima Redsa.

Obilazak Anfielda 20 funta

– Ovdje smo na školskoj razmjeni, a doći u Liverpool i ne posjetiti Anfield nema smisla – rekao nam je učitelj dok su se dječaci fotografirali u svlačionici u kojoj prije svake utakmice sjede Salah, Firmino, Van Dijk, naš Dejan Lovren...

I engleska djeca iz okolice Liverpoola organizirano posjećuju Anfield. Kao što naši razredi idu u Trakošćan, Plitvice ili Vukovar, tako klinci iz tog dijela Engleske organizirano posjećuju taj nogometni hram. A za 20 funti dobijete kompletan obilazak uključujući i ulazak u svlačionicu Liverpoola te odlazak na klupe uz teren.

Najviše njih željelo je fotografiju s mjesta gdje u svlačionici sjedi liverpoolski faraon, Egipćanin Mo Salah. No, bilo je i onih koji su sjeli na Lovrenovo mjesto.

– Znaš li tko je Dejan Lovren? – pitamo malog Irca koji je u obilazak došao u Liverpoolovu dresu.

– Naravno da znam, pa on je igrač Liverpoola. Ove je sezone igrao odlično, ali ja više volim Salaha i Firmina, oni su mi najdraži – rekao nam je dječak iz irske škole “Scoil Na Mainistreach”.

Eto, to je moć Liverpoola, da jedan desetogodišnjak iz zabiti na sjeveru Irske kao iz topa odgovara na pitanje o Hrvatu Lovrenu.

A prvo mišljenje o Lovrenu čuli smo već kad smo sjeli u taksi vozeći se na Anfield.

Na uobičajeno pitanje odakle smo, odgovaramo iz Hrvatske.

– Znate, nisam baš Lovrenov fan. U puno je utakmica kiksao otkad je ovdje, nije konstantan. No, moram mu priznati da je možda i najsrčaniji igrač u momčadi, a navijači to cijene – govori nam taksist porijeklom Pakistanac, inače veliki navijač Redsa.

Kasnije, u pubu u centru grada, čuli smo i jedno realnije mišljenje.

– Iskreno, u početku mi je išao malo na živce. Prve sezone kada je došao iz Southamptona nije baš igrao postojano, u jednoj bi utakmici igrao fantastično, a već u idućoj katastrofalno. Pretplatnik sam i idem na svaku domaću utakmicu, i mogu vam reći da je te prve sezone bilo puno uvreda s Kopa na njegov račun.

Ali, puno je toga promijenio onaj njegov odlučujući gol dortmundskoj Borussiji za polufinale Europske lige 2016. godine. Nakon toga počeli smo ga puno više cijeniti. A ove sezone, pogotovo u paru s Van Dijkom, pokazao je da napkon imamo dobru obranu – pričao nam je gospodin u 50-ima dok je u petak u poslijepodnevnim satima vjerojatno bio već na četvrtom-petom pivu uživajući u “after-work partyju”.

A svi pubovi u centru, bez iznimke, imaju po nekoliko dresova Redsa na zidovima.

Dresovi Liverpoola zaista idu kao na traci, u pola sata u službenoj suvenirnici na Anfieldu ljudi su doslovno u redovima stajali da bi kupili “sveti” dres, koji nije ni jeftin. S imenom i brojem na leđima, stoji između 500 i 700 kuna.

Prodavačicu u klupskoj suvenirnici pitali smo kako se prodaje Lovrenov dres.

– Bolje nego prije, ali daleko je to od Salahova, kojih smo ove sezone vjerojatno prodali više nego dresova svih ostalih igrača zajedno. Lovrenov dres vjerojatno nije među prvih deset. Najbolje se prodaju dresovi Salaha, Firmina, Chamberlaina, Manea, Van Dijka, Hendersona, Arnolda-Trenta... Išao je dobro i dres Kariusa, ali sve do finala Lige prvaka – s kiselim smiješkom rekla nam je prodavačica. Kariusovo ime navijači još zazivaju zbog onih kikseva u igri protiv Reala i pitanje je hoće li mu to ikada oprostiti.

Na Hrvatsku za 10 do 150 funta

A dok smo mi gledali kako navijači nemilice troše novac u Liverpoolovu fan-shopu, na blagajnama nasuprot bio je red za ulaznice (po cijeni od 10 do 150 funti) za današnji spektakl između Hrvatske i Brazila (16 sati). Veliko je zanimanje za utakmicu, prije svega zbog Brazila, i među domaćim stanovništvom. Iskoristio je to i Liverpool, pa je u fan-shop u ponudu stavio hrvatsko-brazilski šal (12 funti), šalice s motivima obje zemlje (6 funti) te najobičnije pamučne majice s logom Brazila i siluetom Firmina koje koštaju po 15 funti. E, to je biznis...

A kad smo već kod biznisa, zahvaljujući ulasku u finale Lige prvaka, Liverpool je ove sezone probio čarobnu brojku od milijun prodanih originalnih dresova.

E, to je pothvat. A mi se možemo ponositi da je u takvom velikanu jedan od boljih igrača ove sezone bio i naš reprezentativac Dejan Lovren. I zato ne sumnjamo da će ga i engleski navijači danas pozdraviti velikim pljeskom.