Hrvat otkrio tajni recept europske senzacije: 'Gol? Na umu mi je bila jedna stvar...'

Hrvatski nogometni reprezentativac Josip Stanišić autor je nove nevjerojatne situacije za svoj klub, Bayer iz Leverkusena. Novopečeni njemački prvak plasirao se sinoć u finale Europske lige u kojem će igrati protiv talijanske Atalante. Bayer je imao prednost od 2:0 iz prve utakmice odigrane u Rimu, a Roma je u uzvratu skroz do 82. minute vodila s istim rezultatom. No Bayer, koji je neporažen u svih 49 odigranih utakmica ove sezone, to je ostao i nakon obračuna za finale EL.

U 82. minuti utakmice Gianluca Mancini zabio je autogol, a u sedmoj minuti sudačke nadoknade na konačnih 2:2 postavio je Stanišić, svojim trećim golom u svim natjecanjima ove sezone. Bayer ima još četiri utakmice do kraja sezone, dvije u Bundesligi te finala Europske lige i njemačkog Kupa. Jako mu malo nedostaje do toga da kroz cijelu sezonu ne osjeti gorčinu poraza, a već je srušen rekord portugalske Benfice iz 60-ih godina prošlog stoljeća po broju uzastopnih utakmica bez poraza.

POGODAK STANIŠIĆA POGLEDAJTE OVDJE

- Za mene je neopisivo vidjeti sve te navijače i spoznati da smo u finalu. Nevjerojatno. Ovo je bila stvarno jako teška utakmica od prve minute. Znali smo kako snažna momčad nam prijeti i da ništa nije gotovo nakon 2:0 u prvoj utakmici. Mnogi su mislili da je danas taj dan (kad ćemo izgubiti). No, vidjeli ste u očima naših igrača da svi žele u finale i izbjeći poraz. Sada nam je san postao stvarnost, sada smo u finalu - rekao je Stanišić odmah nakon utakmice, a onda prokomentirao i svoj gol.

- Znao sam da su svi igrači umorni, pa sam pretpostavio da nemaju dovoljno snage da me zaustave. Imao sam samo jednu stvar na umu - šutirati u suprotni kut. Bio je to dobar gol, ali najvažnija i najljepša stvar bilo je slavlje s navijačima. Lijepo je vidjeti sretne suigrače na terenu, za mene je ovo magičan trenutak. Svi daju sve od sebe do zadnje minute. Vidite kako često zabijamo u završnici, dižemo se u posljednjim trenucima utakmice, to nije slučajno. Naravno da ti uvijek treba i malo sreće, ali sreća dolazi nakon odricanja i teškog rada. Najvažnije je da ovako nastavimo i da ne prestanemo vjerovati. Nitko nam neće dati trofej za nepobjedivost. Idemo u finale po pobjedu - zaključio je hrvatski reprezentativac.