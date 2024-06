Djeca u Hrvatskoj barem će se na trenutak osjećati poput Modrića

Najnoviji osvajač Lige prvaka Real Madrid nedvojbeni je gigant s globalnim dosegom. Ne samo u smislu brenda nego i u smislu rada s nogometnim talentima diljem svijeta. Tako će uskoro, krajem lipnja i početkom srpnja, treneri Real Madrida doći i u Hrvatsku te u Bosnu i Hercegovinu, gdje će se u raznim gradovima i selima održavati kampovi Reala. Predstavnik Reala za Hrvatsku i BiH je Zlatko Marić, a jedan od glavnih suradnika i organizatora za kamp Reala na našim prostorima je hrvatski nogometni trener Tomislav Filipović, koji nam je bio i sugovornik na ovu temu.

– Uspostavio sam kontakt s gospodinom Zlatkom Marićem. U suradnji s gospodinom Marićem i agencijom Be Free Football dogovorili smo kampove u Hrvatskoj te u Bosni i Hercegovini. Naravno da sam pristao sudjelovati u ovom projektu jer velika je čast biti dio kampa Real Madrida, znate i sami što je Real – kaže nam Filipović.

Popunjenost iznad 90 posto

Kampovi Real Madrida u Hrvatskoj krenut će prilično uskoro. Prvi kamp održat će se na Hvaru od 22. do 26. lipnja, a zatim slijede dva kampa u Šibeniku te po jedan u Slavonskom Brodu, Vukovaru, Belišću, Slatini i u Cerni. U Bosni i Hercegovini kampovi će se održati u Orašju i Posušju. U svakom od tih mjesta kamp se održava po pet dana. Tamo će treninge voditi treneri iz nogometne škole Real Madrida koji će voditi djecu od 6 do 17 godina, i nogometaše i nogometašice. Održavat će se treninzi različitog sadržaja, od treninga tehničke sve do onog taktičke prirode, a pri završetku će u sklopu cijene ovog kampa (250 eura po djetetu) polaznici dobiti opremu Real Madrida te diplomu za pohađanje kampa.

– Uza sve to postoji mogućnost da svako dijete opcionalno krajem kolovoza ode na jednu utakmicu Reala u Madrid te da u Španjolskoj u Realovu kampu odigra dvije prijateljske utakmice. Isto tako i da treniraju, hajdemo reći, stotinjak metara od seniorske momčadi Reala što je, naravno, velika čast za djecu.

Iako prvi kamp počinje tek za nešto manje od tri tjedna, mjesta u većini njih gotovo su popunjena. Naime, u svakoj od ovih lokacija trenutačno su kampovi popunjeni djecom s više od 90 posto dostupnih mjesta, dok je, recimo, u Slatini, gdje kamp počinje 7. srpnja, popunjenost već dosegnula sto posto.

– Okupili smo velik broj djece u svim ovim gradovima, ukupno otprilike više od 1300. Nadam se da ćemo se u budućnosti proširiti i na druge dijelove Hrvatske te Bosne i Hercegovine, pozivam sve klubove da nam se obrate za sudjelovanje u kampu u budućnosti, da i oni imaju jednu lijepu priču.

Odlično iskustvo za trenere

U klubovima u Hrvatskoj i BiH ovaj su pothvat i ovu odgovornost objeručke prihvatili te su se, iako je riječ većinom o niželigaškim klubovima, maksimalno dobro pripremili za kamp.

– Jako sam zadovoljan kako su se u klubovima organizirali po pitanju kampa. Tu bih kao primjer spomenuo Cernu, koja nije preveliko slavonsko selo, no i dalje su za kamp uspjeli okupiti više od 130 djece. Sve pohvale domaćinima koji su se uhvatili posla.