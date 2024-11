Hrvat nominiran za najboljeg vaterpolista svijeta! U nevjerojatnoj godini bio je heroj barakuda

Hrvatski reprezentativac Loren Fatović nominiran je za najboljeg vaterpolista svijeta u 2024. godini. Svjetska organizacija vodenih sportova World Aquatics uvrstila je 27-godišnjeg Dubrovčanina na popis petorice kandidata za titulu najboljeg. S njime su na njemu još Amerikanac Adrian Weinberg, Francuz Thomas Vernoux te Srbi Nikola Jakšić i Dušan Mandić.

Loren Fatović je na popis nominiranih došao kao najbolji igrač hrvatske vaterpolske reprezentacije koja je ove godine osvojila naslov svjetskoga prvaka u Doni, srebrnu medalju u na Europskom prvenstvu u Zagrebu te olimpijsko srebro u Parizu. Dubrovčanin je bio treći najbolji strijelac svjetskoga prvenstva, drugi na olimpijskom turniru, a uvršten je i u idealnu sedmorku.

Fatović dugi niz godina igrao za dubrovački vaterpolski klub Jug. S njima je osvojio šest naslova hrvatskih prvaka, jedan superkup i pet kupova. Bio je član momčadi koja je pobijedila u Ligi prvaka i Len superkupu 2016. godine, a osvojio je i četiri naslova u Regionalnoj vaterpolo ligi. S barakudama je uz navedene medalje osvojio europsko zlato u Splitu 2022. godine i svjetsko zlato u Budimpešti 2017. te svjetsku broncu u Gwangju 2019. godine. Fatović je od prošle godine preselio u VK Jadran.

Dodjeljuje se i nagrada za najbolju vaterpolisticu godine, a nominirano je također pet igračica. To su: Nizozemka Sabrina van der Sloot, Australke Gabriella Palm i Alice Williams te Španjolke Beatriz Ortiz i Elena Ruiz Barril. U Večernjakovom izboru za najboljeg hrvatskog vaterpolista možete glasati OVDJE.

