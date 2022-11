Hrvat kojeg se povezivalo s reprezentacijom Slovenije zabio za treće mjesto tablice

Nogometaši Mure slavili su s 2:0 u susretu 17. kola slovenske lige protiv tamošnje ND Gorice. Prvi pogodak postigao je kapetan Luka Bobičanec u 7., da bi utakmicu svojim u 57. minuti s bijele točke zaključio Martin Šroler.

Predvodnik momčadi koji je zabio svoj drugi ligaški gol sezone, zanimljivo, bio je tema domaćih medija prije godinu i pol, kada se raspravljalo o njegovom potencijalnom odlasku u - reprezentaciju Slovenije.

Mura je tada bila hit-momčad jer su suprotno svim očekivanjima kao autsajderi osvojili naslov slovenskog prvaka. U posljednjem su kolu s 3:1 pobijedili izravne konkurente Maribor, a gol za konačan trijumf postigao je upravo Bobičanec (29).

Foto: EXPA/ Sportida/ Blaž Weindorfer SLO, UEFA EL, NS Mura vs AGF Aarhus 17.09.2020, Mestni stadion Fazanerija, Murska Sobota, SLO, UEFA EL, NS Mura vs AGF Aarhus, Qualifikation, 2. Runde, im Bild Luka Bobicanec of Mura // during the UEFA Europa League qualification 2nd round match between NS Mura and AGF Aarhus at the Mestni stadion Fazanerija in Murska Sobota, Slovenia on 2020/09/17. EXPA Pictures © 2020, PhotoCredit: EXPA/ Sportida/ Blaž Weindorferr"nr"n*****ATTENTION - OUT of SLO, FRA***** EXPA/ Sportida/ Blaž Weindorfer

Hrvat na kraju nije otišao igrati za susjede, ali svojim učinkom i dalje doprinosi boljitku momčadi. Mura je sada treća na tablici, a napadački veznjak vrijedi 500 tisuća eura.

