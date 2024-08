Hrvat iz finala OI-a prošao je težak put, a i danas ima problema: 'Dva dana budem u komi'

Hrvatski skakač u dalj Filip Pravdica zauzeo je deveto mjesto u finalu na Olimpijskim igrama. Rođeni Riječanin u finalu na Stade de Franceu skočio je 7.90 metara u drugoj seriji, što mu nije bilo dovoljno ni za medalju, ali niti za plasman među osam najboljih nakon prve tri serije pa je nešto ranije završio natjecanje.

Pravdica je natjecanje otvorio skokom od 7.72 metra što mu je nakon prve serije od 12 skakača bilo dovoljno za osmo mjesto. U drugoj je seriji otišao nešto dalje, doskočio je točno na 7.90 metara, a i nakon druge serije bio je također na osmoj poziciji, odnosno na posljednjem mjestu koje vodi u nastavak natjecanja, u dodatna tri skoka nakon treće serije.

U trećoj seriji našeg je predstavnika najprije prestigao Kinez Zhang, i to skokom od 8.07, što je značilo da će Pravdica morati imati svoj najbolji skok ne bi li ušao među osam najboljih na polovici natjecanja i tako izborio dodatna tri skoka. No, to mu nije pošlo za rukom budući da je njegov treći skok bio 7.87, tri centimetra manji od najboljeg njegovog skoka do tada.

Dakle, kao osmi je dodatne tri serije izborio drugi kineski predstavnik Wang (7.96) metara. Filip je ostao na svojih 7.90 pa mu je borba među osmoricom najboljih izmaknula za šest centimetara. Podsjetimo, Pravdica je u finale dospio nakon skoka od 8.04 metra u drugoj seriji kvalifikacija. Da je danas doskočio na tu daljinu, Pravdica bi se nastavio boriti za medalju u preostale tri serije.

Inače, karijeru Filipa Pravdice obilježile su ozljede, dva se puta morao podvrgnuti operaciji kuka, ali u 2024. je odličan. U svibnju je u Kranju postavio novi hrvatski rekord s respektabilnom duljinom od 8.35m, dok je na Europskom prvenstvu u Rimu bio 16.

– Prva operacija bila je 2015. na desnom kuku, a druga 2018. nakon Europskog prvenstva u Berlinu – rekao je svojedobno.

I u kakvom su stanju kukovi danas?

– Muče me dosta, to mi je najveći limit. Nije mi problem natjecanje, odradim ga i budem u komi dva dana, ali onda to prođe i uspijem se oporaviti do idućeg. Pokušavam ne skakati unutar deset dana. Najveći su mi problem treninzi. Teško povežem sustavno više od 2-3 tjedna treninga, jer čim uđem u neki malo jači režim, počne mi smetati i onda moram dozirati. Doslovno ima dana kad pogledam u nebo i kažem – danas ništa, idem na kavu.

Atletika nije bio prvi izbor sporta kojim ste se bavili?

– Daleko do toga. Prvo sam trenirao tenis, pa nogomet i na kraju karate. Atletiku sam počeo trenirati tek u sedmom razredu osnovne škole. I to sasvim slučajno. Nastupao sam za školu na Erste Plavoj ligi i bio drugi u visu. Taj rezultat me nekako zainteresirao pa sam počeo trenirati vis. Onda sam na jednom prvenstvu Hrvatske u kadetskoj kategoriji skočio u dalj 6,50 metara i odlučio se za tu disciplinu. Inače, da nije bilo društva, dobrih prijatelja u atletici, odavno bi napustio sport.

Uz to što ste sjajni atletičar, odličan ste i trener u klubu Mladost.

– Treniram jednu sjajnu generaciju od 20 atletičara i atletičarki. Nisam se specijalizirao samo za jednu disciplinu, treniram, nekoliko disciplina. Od moje skupine koju treniram troje idu Europsko prvenstvo do 18 godina koje će se održati u Banskoj Bistrici, a imam i tri kandidata kojima još malo nedostaje do norme za nastup na Svjetskom juniorskom prvenstvu u Peruu. S mojom skupinom atletičara imam zaista jedna sjajan odnos. Nije da samo treniramo, mi znamo odlaziti na izlete, na druženje, znamo otići na karting. Bitno je da djeca imaju motiv za bavljenje sporta, bitno je da su dobro društvo i da imam jednu sjajnu atmosferu – kaže Pravdica.

Malo ljudi zna da ste aktivni i u nogometu?

– Pet godina radim u nogometnom klubu Lokomotiva. Tamo radim kao kondicijski trener. Bio sam dio juniorske ekipe Lokomotive kojoj je trener bio Nikica Jelavić. Individualno sam radio s Marinom Šotičekom, Matijom Friganom, Lukom Stojkovićem, pa s Marom Kosovićem koji je vrhunska špica u U-18 reprezentaciji, s kadetom Petrom Pfeiferom...

Osim što trenira klince u atletici i nogometu, Filip je i sam sebi trener.

– Trenirao me godinu i pol Dejan Vojnović, koji je sada kondicijski trener Marina Čilića. U vrhunskim smo odnosima i dalje, čujemo se svako malo, ali imam sam svoj plan i program baš zato što jedini mogu osjetiti svoje tijelo. Direktor kluba Franjo Pavlović mi dosta logistički pomaže, zalaže se za mene i u HOO-u i u HAS-u. Mladost mi je omogućila sve što sam tražio, nešto više od toga izlazi iz okvira mogućnosti i naše atletike i bilo kojeg drugog kluba.

Kako sve to stignete, atletika, trening s djecom, pa trening u Lokomotivi?

– Moj dan počinje u osam ujutro i završava u 22 sata. U to vrijeme sve stignem napraviti.

Filip je tek peti Hrvat koji je u karijeri skočio preko ¸qmetara. Uz njega to je uspjelo još samo Siniši Ergotiću (8,23), Luki Aračiću (8,12), Marku Čeki (8,04) i Martinu Prugovečkom (8,00).

