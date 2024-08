Filip Pravdica deveti na Olimpijskim igrama, tajna hrvatska uzdanica ranije završila borbu za medalju

Hrvatski skakač u dalj Filip Pravdica zauzeo je deveto mjesto u finalu na Olimpijskim igrama. Rođeni Riječanin u finalu na Stade de Franceu skočio je 7.90 metara u drugoj seriji, što mu nije bilo dovoljno ni za medalju, ali niti za plasman među osam najboljih nakon prve tri serije pa je nešto ranije završio natjecanje.

Pravdica je natjecanje otvorio skokom od 7.72 metra što mu je nakon prve serije od 12 skakača bilo dovoljno za osmo mjesto. U drugoj je seriji otišao nešto dalje, doskočio je točno na 7.90 metara, a i nakon druge serije bio je također na osmoj poziciji, odnosno na posljednjem mjestu koje vodi u nastavak natjecanja, u dodatna tri skoka nakon treće serije.

U trećoj seriji našeg je predstavnika najprije prestigao Kinez Zhang, i to skokom od 8.07, što je značilo da će Pravdica morati imati svoj najbolji skok ne bi li ušao među osam najboljih na polovici natjecanja i tako izborio dodatna tri skoka. No, to mu nije pošlo za rukom budući da je njegov treći skok bio 7.87, tri centimetra manji od najboljeg njegovog skoka do tada.

Dakle, kao osmi je dodatne tri serije izborio drugi kineski predstavnik Wang (7.96) metara. Filip je ostao na svojih 7.90 pa mu je borba među osmoricom najboljih izmaknula za šest centimetara. Podsjetimo, Pravdica je u finale dospio nakon skoka od 8.04 metra u drugoj seriji kvalifikacija. Da je danas doskočio na tu daljinu, Pravdica bi se nastavio boriti za medalju u preostale tri serije.

