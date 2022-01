Alen Babić u svom stilu uzviknuo: I umrijet ću ako treba za publiku

I svoj deseti profesionalni nastup Alen Babić završio je kao i prethodnih devet - nokautom. Deseta žrtva hrvatskog boksača, ovaj puta u Manchester Areni, bio je 30-godišnji francuski teškaš David Spilmont koji je u ovaj okršaj ušao sa 11 pobjeda i sedam poraza.

Borbu dogovorenu na osam rundi, hrvatski "Divljak" (The Savage) okončao je u šestoj dionici kada je svojim neumornim tempom konačno slomio 16 kilograma težeg i ponešto višeg protivnika koji je, nakon drugog brojanja, odustao od nastavka borbe. A dužina njegovih ruku predstavljala je Hrvatu problem pa se u jednom trenutku našao u nemaloj opasnosti.

Štoviše, krajem druge runde Babić je naletio na jedan lijevi kroše pa se, uz još nekoliko udaraca, načas zaljuljao no baš u tim trenucima zvono je označilo da je vrijeme za predah.

- Bila je ovo moja najteža profesionalna borba dosad. Mislio sam da će Spilmong pasti sam od sebe i to je bila moja velika pogreška. Nikad ne smiješ nekoga unaprijed otpisati. U borbu sam ušao kao favorit a ja se volim vidjeti kao autsajder. No, nisam bio ugrožen. Pa ja imam jednako teške sparinge. Ispucao je puno udaraca, što nisam očekivao, i pogodio me nekoliko puta.

Osim što je dosegnuo skor 10-0, Babić je bio sretan i što je jednu vrlo izazovnu godinu okončao s pobjedom.

- Da bila je ovo vrlo teška godina, meni četvrta borba u šest mjeseci. Imao sam i glupu koronu i završetak godine iz snova.

Od trenutka predstavljanja pa do okončanja borbe, Alen je imao podršku publike.

- Hvala Manchesteru, hvala publiko. Vi ste ti zbog kojih se borim i ako treba i umrijet ću za vas.

Sve to govorio je u nazočnosti svog promotora Eddiea Hearna koji za njega ima planove u kategoriji niže takozvanom bridgeru, svojevrsnoj premosnici između lakoteškaša i velikih i teških tešakaša.

- Prije samo par tjedana Alen je prebolio COVID i vjerojatno se nije ni trebao boriti večeras. On je uvijek uzbudljiv borac pri čemu je večeras bilo i uzbudljivije no što smo očekivali. Ja bih ga htio vidjeti u bridgeru, da mu dogovorimo eliminacijsku borbu za status prvog izazivača prvaka Oscara Rivasa. No, ovo što je pokazao danas neće biti dovoljno za Rivasa i on to zna. Premda je svih deset borbi okončao nokautom, i od toga je teško bolje, Alen ovu borbu mora prihvatiti kao veliku školu.