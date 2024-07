Hezonja: Grčka nije samo Giannis Antetkounmpo, puno je tu dokazanih igrača

Uoči predolimpijskog turnira u Ateni, Mario Hezonja najavljen je kao jedna od deset najvećih zvijezda u sva četiri turnira. Povod tome bile su njegove dobre igra u dresu Reala, čiji je bio najbolji strijelac, i izbor u najbolju euroligašku petorku sezone.

Premda je plasmanu Hrvatske u finale turnira pridonijeo s prosjekom od 13,3 koševa, 6,7 skokova i šest asistencije stekli smo dojam da Mario, kao neumorni perfekcionist, nije zadovoljan svojim doprinosom. Pa tako niti sa vlastitim šuterskim rangom koji iznosi 34,5 posto za dvicu i 25 posto za tricu.

- Loše je to s ovim loptama. Može tu biti u pitanju i selekcija šuta no činjenica je da dosta igrača koji su vrhunski šuteri na ovim turnirima dosta loše šutiraju.

Nije zadovoljan Mario niti s obranom kakva se igrala protiv Dominikanske Republike. A u tom susretu ključno je bilo pitanje hoće li prevladati dominikanski bekovi ili hrvatska visoka linija:

- Loša je to bila naša utakmica no dobili smo je glavom i to mi je najdraže iz ove pobjede. A dosta smo o tome pričali nakon onog užasnog poraza od Novog Zelanda. No, dobre momčadi pobjeđuju i kada im ne ide najbolje.

Kad ga već nije išao šut ono s čime je Hezonja dodatno doprinosio momčadi su asistencije. Protiv Slovenije ih je imao osam, protiv Novog Zelanda šest a protiv Dominikanske Republike četiri. U prosjeku je to šest po utakmici.

- Važno je adaptirati se. Suparnici su zatvarali reketu, skupljali su se, udvajali. Drago mi je kada nekome mogu dodati za otvoreni šut.

Nadamo se da će tako biti i u večerašnjeam atenskom finalu (u 20 sati) protiv Grčke ali i da će Mario biti šuterski raspoložen.

- Pobjednik te utakmice ide na Olimpijske igre i ako nekome treba više motivacije od toga onda ne bi ni trebao biti na terenu. Puno je uloženo, znate gdje smo bili prošle godine, koliko daleko od ovoga, i bilo bi lijepo izboriti olimpijsku vizu.

A prošlo ljeto smo igrali europske pretkvalifikacije s Irskom i Luksemburgom a potom i olimpijske pretkvalifikacije. I stoga je već i sam nastup u ovom finalu uspjeh ove selekcije. A hoće li se on pretvoriti u novo ugodno iznenađenje ovisit će i o tome koliko će dobru obranu hrvatska momčad igrati protiv Grka, naročito protiIv jednog od najboljih NBA igrača, dvostrukog MVP-ja NBA lige, Giannisa Antetokounmpa.

- Košarka nije tenis pa da morate zaustaviti jednog igrača. Mi moramo zaustaviti sve dobre grčke igrače a njih je puno dokazanih. Grčka ima moćnu momčad. Čeka nas velika utakmica.