Kapetan Šarić: Već godinama nam nedostaje sreće, ovaj put nas je pomazila

Nakon velike pobjede, ponajprije nad samim sobom, ali i velike drame protiv Dominikanske Republike (80:77), kroz miks zonu među prvima je prošao Filip Krušlin, koji je jedno vrijeme uspješno natjeravao najboljeg Dominikanca, NBA igrača Duartea (17 koševa). Prije njega stigao je razigravač Borna Kapusta koji je na najbolji način osjetio snagu suparničke vanjske linije:

- Moramo i jednu ovakvu utakmicu dobiti. Na kraju nas je i sreća malo pomazila, dali smo sve od sebe i borili se cijelu utakmicu.

Na pitanje koliko je opak bio pritisak suparnika na igrača s loptom, pod kojim je i sam živio, Kapusta je kazao:

- Glavni igrači su im vanjski igrači. Agresivni su i u obrani i u napadu i stvarno je bilo teško s njima igrati.

Priznat će da mu je srce stalo kucati kada je vidio, koliko je blizu završio, tricaški pokušaj Duartea koji je završio na ploči i obruču.

- Uh, znali su takvi šutevi ulaziti u zadnjim sekundama i skoro je i ovaj ušao. Sva sreća da nije.

Jasno je da će s ovom razinom igre teško biti ugroziti domaćina Grčku.

- Moramo podići razinu no ne zaboravite da je to drugi stil igre. Pripremit ćemo se koliko stignemo, idemo u finalu na glavu. Druge nam nema.

S velikim olakšanjem među špalir novinara stigao je i kapetan Dario Šarić:

- U Dominikani smo očekivali ovako teškog suparnika. Imaju sjajnog trenera i nevjerojatne bekove koji su u stanju šutirati iz driblinga i znali smo da će biti teška utakmica. Na kraju smo imali sreće s tim njihovim posljednjim šutem.

A o tome je govorio i Dario Šarić kojem također nije bilo svejedno pratiti putanju tog šuta. Je li i kapetanu bilo napeto kao nama promatračima?

- Sigurno je bilo. U samoj završnici vodili smo sedam razlike pa smo, kao protiv Novog Zelanda, pomislili da je to sada to. No, izgubili smo loptu i uveli se u opasnu situaciju. No, ne možeš ti kroz ovakve turnire proći bez sreće. Već godinama nam nedostaje taj dio priče i, evo, danas nas je sreća pomazila. Dakako, neke stvari smo mogli bolje odraditi. Nezgodno je igrati protiv Dominikane koja ima odlične bekove koji igraju na visokoj razini, koji su sposobni šutirati iz driblinga, šutirati neke lude šuteve. Toga smo se bojali, da se ne razigraju. Teško je igrati te utakmice u kojima si favorit a znaš da oni imaju igrače koji ako uđu u svoj divlji ritam mogu te i dobiti.

A kapetanu i njegovoj posadi slijedi utakmica s Grčkom.

- Od Grčke znamo što možemo očekivati, gdje nas mogu kazniti, što će tražiti, koje situacije. Očito je da su Grci favoriti ovog turnira i da imaju sjajnog trenera s kojim igraju sjajno. No, u jednoj utakmici svašta se može dogoditi. Moramo doći više naoštreni, moramo ući u, kako mi kažemo, "dog fight". Uz svu ovu podršku navijača bit će nam teško no zašto ne pokušati.

Što bi značilo plasirati se na Olimpijske igre.

- Značilo bi puno jer iza nas je vrlo dug put. Prošlo ljeto smo morali igrati olimpijske pretkvalifikacije, dobiti pet utakmica, među njima i Tursku u Istanbulu. Značilo bi puno za ovaj naraštaj da odemo u Pariz jer ovaj naraštaj ima što za reći.

Koji su to grčki igrači, osim Giannisa Antetokounmpa, na hrvatskog kapetana ostavili snažan utisak.

- Mitoglou igra jako dobro. Očito je da su Walkup, Calathes i Papanikolaou koji dugi niz godina igraju na vrlo visokoj razini. Centar Papagiannis je bio sjajan u Feneru, bekovi su dobri šuteri. Bit će teško. Morat ćemo pakirati reket. Imamo dovoljno tijela da se s njima sportski potučemo. Neće to biti laka utakmica za nas ali niti za njih. Vjerujem da će ljudi uživati u košarci.

Je li kvaliteta igre pružena protiv Dominikanske Republike dovoljna da se Hrvatska ozbiljno suprotstavi domaćinu Grčkoj?

- Hm, teško je reći. Ne znam što bih rekao. Možda jest, možda nije. Opet, finale je, karte se miješaju ispočetka. Oni umorni, mi umorni. Možda mi budemo imali dobar dan, oni lošiji. Ili obratno. Na jednu utakmicu sve je moguće. Bilo je čuda i prije. Zašto ne bismo ušli fajterski i pokušali se "potući" s njima – najavio je Šarić.