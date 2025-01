'Hajduk se olako odrekao jednog čovjeka. A taj igrač vrijedi više od njih trojice zajedno'

Uoči ulaska u proljetni dio ovosezonskog prvenstva Hajduk je drugoplasirana momčad HNL-a s 36 bodova, isto kao i prvoplasirana Rijeka, a sa sedam bodova više od trećeplasiranog Dinama. Bijeli su odradili zimske pripreme u španjolskom Alicanteu, gdje su upisali jednu pobjedu (Osnabrück) i dva poraza (Újpest, Murcia). Hajduk otvara drugu polusezonu domaćim ogledom protiv Slaven Belupa na Poljudu (nedjelja, 17.30), a uoči nastavka nadmetanja u sezoni 2024./2025. na temu Hajduka porazgovarali smo s bivšim trofejnim trenerom i igračem bijelih Zoranom Vulićem.

Dosta često se kaže da pripremne utakmice znaju biti "duda varalica". Kako na to gledate iz svojeg iskustva, iz trenerske perspektive?

– Prvo i najvažnije, te utakmice daju krivu sliku jer je igrati za bodove i igrati prijateljsku utakmicu u psihološkom smislu nebo i zemlja. Naprimjer, ako u prijateljskoj utakmici igraš protiv nominalno bolje momčadi, imat ćeš motiv da se dokažeš, možda i motiv da se prodaš, dok u utakmici za bodove češće pratiš momčadske zahtjeve, recimo povlačenje, kompaktnost i čuvanje rezultata. Te pripremne utakmice trenerima su nekakav pokazatelj općeg stanja momčadi, pokazatelj da nauči što treba poboljšati i uigravati, što "šteka", a što funkcionira. Potrebne su to utakmice za trenera kako bi vidio fizičko i psihičko stanje momčadi, ali rezultate ne treba uzeti previše ozbiljno.

Zasad je Hajduk u prijelaznom roku doveo Michelea Šegu iz Varaždina, koji se tako vratio na Poljud, čini se da je dolazak Jana Mlakara otpao, a Poljud su napustiti Mate Antunović, Fahd Moufi i Leon Dajaku. Kakav je vaš sud o dosadašnjem zimskom trženju u klubu?

– Kad bi se mene pitalo, najviše mi je žao Antunovićeva odlaska. Smatram da momak ima nekakvu kvalitetu. Prema onome što sam gledao u Ligi prvaka mladih, vidi se da momak ima potencijal. Zabijao je važne golove i tamo, i u Primaveri, što govori da je opasan igrač. Ali na kraju respektiram odluku Uprave. Što se tiče Moufija i Dajakua, objektivno oni klubu nisu puno pomogli kad pogledamo njihov cijeli skor u klubu. Više vrijedi jedan Šego nego Moufi, Dajaku i Benrahou zajedno.

Koliko Šego može pridonijeti Hajduku?

– Šegu sam trenirao u mladim kategorijama Hajduka. Kad sam ga vodio u Hajduku, bio je proglašen jednim od sto najtalentiranijih igrača u Europi. Bilo je očito da je on jako kvalitetan materijal, a kvaliteta kao što je njegova uvijek ispliva, prije ili kasnije. Napravio je enorman pomak u Varaždinu, u kojem su on i Mitrovski radili razliku. Dobio je sada nekakve godine i iskustvo. To je generalno jako dobar potez Uprave Hajduka. Vidjet ćemo sad koliko će mu vremena trebati da se uklopi, ali mislim da neće trebati puno.

Ofenzivci u Hajduku osim Marka Livaje, igrači poput Biuka, Kalika i Durdova nisu bili učinkoviti u prvom dijelu sezone. Tu bi Šego trebao imati važnu ulogu?

– Livaji treba podrška još jednog ofenzivca koji može zabiti između pet i osam golova u polusezoni, to je ono što treba Hajduku i zbog toga je Šego i doveden. Pitanje je što će nakon dolaska Šege biti s Biukom i Durdovom, ali ono što je sigurno jest to da je Šegin dolazak veliki plus za Hajduk.

Koja je dosadašnja ocjena trenerskog rada Gennara Gattusa u Hajduku?

– Donio je fokus na disciplinu i rezultat. Naravno, svi mi u Splitu naučili smo zahtijevati atraktivan i lijep nogomet. Toga u Gattusovu Hajduku baš i nema, ali svi će na to zaboraviti ako se rezultatski cilj ostvari, a to je osvajanje prvenstva. Gattuso je jako pragmatičan, donio je dodatnu čvrstinu u obrani i kad Hajduk zabije gol, teško je izjednačiti. To je plus u odnosu na prošlu sezonu, Hajduk je prošle sezone mnogo puta poveo pa ne bi zatvorio utakmicu. Bolje je pobijediti tri utakmice po 1:0 nego u dvije utakmice pobijediti po 3:0, a treću kiksati, koliko god mi voljeli gledati atraktivan napadački nogomet.

Koji je po vama najvažniji faktor na koji se Hajduk mora fokusirati u nastavku HNL sezone?

– Nema važnijeg faktora od zdravlja, najvažnije je da su svi igrači zdravi i dostupni, a posebno Livaja i Rakitić. Nakon toga najvažnije je misliti samo o prvoj idućoj utakmici. Ne smije se dogoditi situacija kao lani da se razmišlja previše unaprijed. Sva energija i fokus moraju biti na tome da se u nedjelju svlada Slaven Belupo. Sve ostalo bilo bi jako destabilizirajuće. Igrači se moraju fizički i psihički pripremiti samo na tu utakmicu.