Hajduk proziva druge, a i sami navode neistine. Da su minimalno profesionalni, ne bi došlo do problema

Bilo je nesreće, bio sam ozlijeđen, nekad nisam mogao trenirati pet dana, a igrao sam utakmicu. Kad si u Hajduku i kad si od dolje, preko nekih stvari prelaziš. Iako znaš da to nije to, ali želiš pomoći momčadi. Nadam se da te greške neću više raditi u budućnosti, rekao je 20. listopada kapetan Hajduka Marko Livaja nakon 2:0 pobjede u Koprivnici protiv Slaven Belupa.

Termin blokada stvara problem

U javnost je ovog tjedna izašla informacija kako je Livaja ipak ponovio tu grešku i zaigrao u proteklom kolu protiv Varaždina nakon udarca u gležanj koji je zadobio na treningu. U jednom dijelu hrvatskih medija pojavila se informacija da je Livaja igrao pod blokadom, no ona je bila netočna. U drugom dijelu medija to se i naglasilo, a uz to je istaknuto da nije igrao pod blokadom, nego mu je gležanj bio bandažiran te je popio analgetik.

Hajduk se pak u petak, u najavi današnje ligaške utakmice s Istrom 1961., toliko fokusirao na tvrdnje o blokadi da je trener bijelih Gennaro Gattuso na konferenciju za medije doveo klupskog liječnika Antu Turića, koji je pokušao pojasniti situaciju kako bi odgovorio novinarima.

– Vezano za situaciju s blokadama. Najprije, što se tiče članaka u kojima je pisalo da je Livaja igrao ozlijeđen i pod blokadama, to nije točno. Nije dobio nikakvu injekciju niti je imao ozljedu. Dobio je udarac na treningu dva dana prije utakmice. Mislim da je to nešto što se događa, nogomet je kontaktni sport. Marko je popio analgetik u obliku tablete i dobio bandažu. Druga stvar. Termin blokada stvara problem sportašima. Blokada u općoj populaciji znači kortikosteroid, što nije dopušteno po antidopinškoj agenciji. Ono što se ponekad dopušta jesu injekcije kojima se daju analgetici, najčešće voltaren. Pojavila se i informacija da je Rakitić igrao ozlijeđen. No trener je od prvoga dana inzistirao da igrač koji ima bilo kakav problem ne sudjeluje u treninzima i utakmicama. Tako je i sada s Matom Antunovićem. Svaki igrač koji nije na 100 posto odvaja se sa strane i radi s rehabilitacijskim trenerima – rekao je Turić, a potom se nadovezao Gattuso:

– Pozvao sam liječnika jer želim spriječiti sve neistine i da nam se stvara šteta u medijima. Svakog se dana sastajemo s liječnicima. Igrač koji nije na 100 posto neće igrati. Samo spremni igrači igraju, to će uvijek tako biti. U klubu imamo profesionalce u medicinskom timu i zato molim da novinari provjere informacije. Hajduk ne zaslužuje da se novinski stupci pune neistinama i glupostima.

Vrlo je zanimljivo što su liječnik i Gattuso prozvali medije za neistine i pozvali novinare na provjeru informacija, a u obje te situacije u određenoj su mjeri ispali kontradiktorni te sami izustili neistine. Prvo, udarac u gležanj se po svim mogućim definicijama smatra ozljedom. Ako je Livaja morao popiti analgetik zbog tog udarca kako bi igrao, to se prema svoj dostupnoj literaturi smatra ozljedom, točnije u rubrici udarca ili, malo jače, kontuzija, te su iz te perspektive tvrdnje Hajdukova liječnika da Livaja nije bio ozlijeđen netočne. Nadalje, prema svim činjenicama netočne su i tvrdnje trenera Gennara Gattusa koji je istaknuo da "igrač koji nije na 100 posto neće igrati". Ako igrač mora popiti analgetik kako bi igrao, to ni u kojem scenariju ne može značiti da je on na 100 posto. Može biti možda na 99 posto, ali na 100 nikako. Još jedna činjenica koju je važno istaknuti jest apsolutna zatvorenost Hajduka prema javnosti. Da se Hajduk u barem minimalnoj profesionalno potrebnoj mjeri otvorio javnosti te da medijima, bilo javno ili privatno, plasira točne informacije o točnom stanju svojih igrača, novinari ne bi bili primorani na traženje informacija 'okolnim putevima', što katkad može dovesti i do netočne informacije.

Hajduk užasan bez Livaje

No vratimo se mi Marku Livaji za kojeg, unatoč svim ovim oštrim riječima, ni Gattuso ni liječnik Turić uopće nisu decidirano rekli koliko je zapravo spreman za dvoboj protiv Istre. Možda je to uvjetovano činjenicom da s fizičkim stanjem muku muče i spomenuti Mate Antunović, ali i Aleksandar Trajkovski, preostala dva igrača koja bi mogla zaigrati na poziciji 'špice', pa su na kraju krajeva i prisiljeni na to da Livaja igra neovisno o njegovu stanju. A to je vrlo vjerojatno uvjetovano i činjenicom da Hajduk od Livajina dolaska izgleda daleko lošije kad on nije dostupan nego kad jest. Naime, s Livajom je Hajduk ostvario učinak od 2,08 bodova po utakmici, a bez njega taj je učinak tek 1,38 bodova po utakmici. Da to prebacimo u postotke, s Livajom Hajduk pobjeđuje u 62,5 posto utakmica, a bez njega samo u 37,5 posto. Velika je razlika i u postignutim golovima po utakmici (s Livajom na terenu 1,70, bez Livaje 1,44) te u kreiranim velikim prilikama po utakmici (s Livajom 1,93, bez Livaje 1,38).