Hajduk otkazao trening zbog sastanka igrača i predsjednika!

Željko Kopić ostao je trener Hajduka nakon što mu je i drugi put podršku predsjednika Jasmina Huljaja.

Ta vijest bila je i iznenađenje za same igrače koji su očekivali smjenu trenera.

Igrači Hajduka od 18 sati trebali su imati trening na Poljudu, no on nije održan, i to zato što se oduljio sastanak predsjednika i sportskog direktora s igračima, pišu 24sata.

Igrači u nijednom trenutku nisu tražili Kopićev odlazak, a niti su imali što reći na tu temu.

- Predsjednik je kazao da je to njegova odluka, da je prosječan vijek trajanja trenera na klupi Hajduka 10 mjeseci, te da je vrijeme da se prekine s tom praksom. Isto tako je dodao i kako se on u dosadašnjoj poslovnoj karijeri suočio s puno problema, ali ih je sve uspješno riješio, pa će i ovaj. Sportski direktor ih je pozvao da se bore i treniraju radi sebe i kluba, te da će u karijerama imati sličnih problema, ali na koncu je jedino važno svaki put dati sve od sebe - prepričali su za 24sata igrači Hajduka pa dodali:

- A što reći kad je predsjednik u startu sve rekao time da stoji iza trenera. Što se tu više ima za dodati?!

