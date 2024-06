Gvardiol najavio promjenu koju će svi vidjeti nakon Eura, otkrio i što je rekao bahatom suigraču

Joška Gvardiola definitivno možemo nazvati hrvatskim hit-igračem. Naš 22-godišnji dragulj bit će glavna uzdanica hrvatske reprezentacije na Europskom prvenstvu koje za dva dana počinje u Njemačkoj. Hrvatska prvi dvoboj u skupini igra u subotu od 18 sati protiv Španjolske, a Gvardiol bi, ako je suditi po ranijim najavama izbornika Zlatka Dalića, trebao istrčati u prvih 11 na poziciji lijevog braniča. Standardni prvotimac vatrenih i Manchester Cityja dao je jedan intervju, točnije, gostovao je u "vatrenom podcastu". Najskuplje plaćeni obrambeni igrač na svijetu svojim je igračkim sposobnostima, ali i ljudskim vrlinama očarao sve.

– Dandanas ne znaju moje ime izgovoriti. Josh, Jos... Tako nešto. Muku muče s tim. Išli smo Haaland, ja i Scott Carson na snimanje. Ekipa zadužena za snimanje nije znala imena. Plakao sam od smijeha. Scottu su znali ime. Dolazi do mene čovjek i govori mi – Hos. Ja sad gledam što Hos?! Drugi su slušali i sad sam Hos. Haalandu je isti taj čovjek prišao i rekao mu: "Hej, Erik.". Nisam mogao sebi doći. On nije ostao Erik, ali ja sam ostao Hos – rekao je kroz smijeh.

Bi li radije zabio pobjednički gol u finalu Lige prvaka ili osvojio Euro s Hrvatskom i pritom promašio penal? Gvardiol je progovorio i o ponašanju bahatog Jacka Grealisha, njegova suigrača iz Cityja koji nije ni ušao na popis Engleske za Euro.

– Radije bih osvojio Euro. Ljudi nisu svjesni koliko je teško postići nešto s reprezentacijom, pogotovo mi koji smo mala zemlja i napravili smo velike rezultate. Prije nego što sam odlazio iz Manchestera, s Grealishem sam bio u društvu, on mi govori: "Its coming home" ("Nogomet se vraća kući"), aludirajući na to da će Engleska osvojiti Euro. Ja njemu govorim: "Što dolazi, možeš ti samo kući doći." To je reprezentacija koja je toliko moćna da može složiti četiri ekipe. Moramo biti sretni i zadovoljni s onim što smo postigli do sada, ja bih to odmah potpisao i nitko sretniji od mene – kazao je Joško. Na kraju se Grealish i vratio kući jer je otpao s popisa za Euro.

Otkrio je i kako veliku pažnju pridaje svome izgledu.

– Svakih desetak dana sam kod frizera, brada mi brzo raste pa se moram češće brijati. Mama me forsira da je skratim što više, to je dio mene i volim je imati iako nekad ne izgleda uredno. Ne mažem ništa, ali poslije Eura sam planirao skroz se obrijati, mora malo i koža disati – rekao je Gvardiol.