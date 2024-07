Alen Babić nije favorit, no ako preživi početnu oluju bit će ludo

Još je samo nekoliko dana ostalo do novog nastupa Alena Babića (12-1, 11 KO). Hrvatski boksač će u subotu nastupiti na londonskoj priredbi protiv Britanca Johnnyja Fishera (11-0, 10 KO). Babiću je ovo drugi meč ove godine. Savage je u ožujku prekidom u šestoj rundi nadjačao Stevea Robinsona.

A neporaženi Johnny je posljednji meč imao u veljači kada u prvoj rundi nokautirao Dmytra Bezusa, piše Croring.

Boksački promotor Eddie Hearn je u nedavnom intervjuu komentirao nadolazeći meč između Babića i Fishera, te iznio svoju prognozu…

– To će biti sjajan meč. Možda je prerano za Johnnyja Fishera, ali on je i dalje favorit uoči te borbe. Mislim da će njegova veličina, brzina i snaga biti problem za Babića. Kao što će Alenov ritam i upornost predstavljati problem za Johnnyja. Ne bude li Fisher riješio meč u ranijim rundama onda ga čeka duga i teška noć. Jer Babić je vrlo izdržljiv borac koji umara protivnika i tjera ga da se stalno bori, ali i on mora biti oprezan – rekao je Eddie Hearn i nastavlja:

– Vidjeli ste u meču protiv Lukasza Rozanskog kako Alen može biti odmah uzdrman. No preživi li Babić početnu oluju, tada bi to mogao biti luda borba. A Alen će biti isti kakvog ga znamo iz svakog njegovog meča. Johnny mora biti pametan i ne upuštati se u divlje razmjene s podignutom bradom. Jedan udarac može sve promijeniti. Ovo je pravi test za Johnnyja, koji je po meni favorit u tom dvoboju. Vjerujem da će i ozračje u dvorani biti fantastično. Johnny mora samo mirno boksati i slušati upute iz svog kuta. Fisher će prekidom pobijediti Babića.

Subotnja priredba održat će se u Copper Box Areni, koja će biti prekidana izravnim prijenosom četvrtfinalne nogometne utakmice s EP-a između Engleske i Švicarske, a meč Alen Babić – Johnny Fisher može se očekivati iza 22 sata.

