Gorica srušila Šibenik. (2-1) Igrači s Jadrana promašili su stopostotne prilike

Nogometaši Gorice ostvarili su prvu pobjedu u novoj sezoni HNL-a svladavši pred svojim navijačima momčad Šibenika sa 2-1 (1-0). Vodeći pogodak za Goricu postigao je Merveille Ndockyt u 42. minuti, a strijelac za 2-0 bio je Dino Mikanović u 76. minuti. Konačnih 2-1 postavio je Jakov Vasilj u šestoj minuti sučevog dodatka. Gorica je sa pet bodova došla do šeste pozicije, Šibenik je sa devet bodova ostao na trećem mjestu. Vodeći Dinamo ima maksimalnih 12 bodova iz četiri nastupa, a Rijeka je druga sa 10 bodova. Upravo će Riječani u nedjelju (20.45 sati) ugostiti Dinamo u derbiju 5. kola. Na začelju ljestvice su sa po jednim bodom Osijek i Slaven Belupo.

Utakmica na gradskom stadionu u Velikoj Gorici mogla je imati sasvim drugačiji rasplet da su igrači Marija Carevića bili precizniji u prvih deset minuta utakmice, kad su dvaput bili u idealnoj poziciji za postizanje pogodaka. Već u 6. minuti je domaća momčad mogla skupo platiti pogrešku Marija Maloče, kojem je Ivan Božić oteo loptu na 30 metara od gola Gorice i sjurio se sam prema Božidaru Radoševiću. No, vratar domaće momčadi je odlično reagirao i obranio pokušaj gostujućeg napadača, a potom je uspio prvi doći i do odbijene lopte. Samo četiri minute poslije još je jednom sjajno reagirao Radošević. Lopta je išla od noge do noge u kaznenom prostoru Gorice, da bi završila kod Ivana Santinija koji se lijepo zagradio na desetak metara i iz okreta pucao. No, odličnom obranom je Radošević sačuvao mrežu Gorice.

GALERIJA Pogledajte kako je Dinamo slavio pobjedu! Pjesma Bad Blue Boysa orila se Bakuom

Gorica je potom uspjela primiriti goste i uvesti utakmicu u mirniju fazu. Kad se činilo da će prvo poluvrijeme završiti bez pogodaka, lopta je u 42. minuti završila u mreži Šibenčana. Strijelac je bio Kongoanac Merveille Ndockyt, kojem su gosti ostavili previše prostora u kaznenom prostoru, a on je nakon Štiglecovoj ubačaja s lijevog boka preciznim volejom svladao Antonija Đakovića. U drugom poluvremenu je Gorica bila bolja, ne ostavljajući previše prostora gostima za opasnije prijetnje. Momčad Rajka Vidovića čekala je svoju priliku i dočekala je u 76. minuti.

Majstorović je oduzeo loptu u polovici Šibenika i u pravom trenutku je predao Kolaru, koji je vidio utrčavanje Dine Mikanovića i proslijedio za njega. Mikanović je ušao s loptom po desnoj strani u kazneni prostor, a kad je došao na desetak metara desnom je nogom pogodio suprotnu malu mrežu za 2-0. Gorica se nakon toga povukla i uspješno branila stečenu prednost do šeste minute dodatka, kad je jedan ne pretjerano snažan udarac Jakova Vasilja s ruba kaznenog prostora skrenuo Maloča i time prevario Radoševića koji ostao u raskoraku i nije uspio spriječiti pogodak.

Utakmicu u Velikoj Gorici sudio je Toni Dadić. U subotu su na rasporedu dva dvoboja 5. kola. Od 18.15 sati Slaven Belupo će u Koprivnici ugostiti Istru 1961, a od 20.45 sati na Poljudu će igrati Hajduk i Osijek.

VIDEO Zajec: Sramota je da Dinamo na ovakvom stadionu igra Ligu prvaka. Novcem moramo srediti klub