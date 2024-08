Velika vijest iz Maksimira: Martin Baturina ostaje u Dinamu!

Na Maksimiru je održana redovna 9. sjednica Izvršnog odbora Dinama. Predsjednik Uprave kluba Zvonimir Malenica predstavio je članovima odbora aktualno stanje u klubu i financijsku projekciju do kraja ove godine. Uz dobre vijesti o financijskoj stabilnosti i pokrivanju obveza i zaduženja novcem zarađenim plasmanom u Ligu prvaka, navijače će svakako usrećiti što Dinamo nema potrebu prodavati najskuplje igrače tijekom ovog prijelaznog roka. Osobito je to važno za ostanak Martina Baturine kao jednog od ključnih igrača momčadi koji će Dinamo učiniti snažnijim za izazove koji slijede.

Predsjednik kluba Velimir Zajec naglasio je nakon sjednice da je odluka o zadržavanju plavog dragulja istovremeno sportska i strateška. “Kao klub, svjesni smo interesa koji Martin izaziva na tržištu, a pristigle ponude za njega bile su izuzetno korektne. Međutim, nakon temeljite analize i razgovora unutar kluba, donijeli smo odluku da Martin Baturina ostaje u Dinamu. Za nas, Martin nije samo izvanredan igrač već i ključni dio naše momčadi", rekao je Zajec.

"S njim krećemo u novo izdanje UEFA Lige prvaka, s jasnim ciljem da Dinamo ponovno bude konkurentan na najvećoj europskoj sceni. U ovom trenutku izuzetno smo zadovoljni izgledom naše momčadi i vjerujemo da upravo s ovakvim sastavom možemo ostvariti velike stvari. Zajedno s njim, vjerujemo da možemo ostvariti sve ciljeve koje smo si postavili za ovu sezonu. Uvjereni smo da će navijači prepoznati značaj ove odluke i nastaviti pružati podršku našem klubu u svakom koraku”, zaključio je predsjednik Dinama.

Sportski direktor kluba Marko Marić podnio je izvješće o dosadašnjem tijeku prijelaznog roka. Naveo je kako je rezultat rada dovođenje kvalitetnih igrača uz istovremeno smanjenje troškova na plaće igrača. Uz to član IO Ivan Nauković iznio je novosti po pitanju stadiona na Maksimiru i onog u Kranjčevićevoj. Rekao je kako klub aktivno razgovara s Gradskom upravom i Vladom, no još uvijek nije govorio o točnim datumima kada bismo mogli saznati nešto više u tim pitanjima ili kada bi moglo doći do konačnog dogovora.

