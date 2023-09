Goranu Ivaniševiću pozlilo u New Yorku!

Goranu Ivaniševiću, treneru Novaka Đokovića, pozlilo je prije polufinalnog meča srpskog tenisača na US Openu. U New Yorku su jako visoke temperature, a Ivanišević je to osjetio na vlastitoj koži.

Današnji meč Novaka Đokovića protiv Bena Sheltona zakazan je za 15:00 lokalnog vremena (21:00 po hrvatskom vremenu). Očekuje se da će temperatura dosegnuti visokih 32 stupnja Celzijusa, pri čemu bi vlažnost zraka mogla predstavljati dodatan izazov za tenisače.

Trenutno je Ben Shelton 47. na ATP ljestvici. Drugi polufinalni meč između Carlosa Alcaraza i Daniila Medvedeva biti odigran u 01:00 sati.