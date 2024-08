Golubić izgubio u četvrtfinalu, ali nije sve gotovo. Evo kako Hrvatska još može do nove medalje na OI

Hrvatski predstavnik u taekwondou na Olimpijskim igrama u Parizu, Marko Golubić, nije se uspio plasirati u polufinale u kategoriji do 68 kilograma. Nakon što je u prvom kolu svladao Bernarda Piea iz Dominikanske Republike s 2:0 u rundama (3:0 i 10:2), u četvrtfinalu ga je eliminirao drugi nositelj turnira, aktualni europski prvak u ovoj kategoriji, britanski borac Bradly Sinden. Rezultat je bio 2:1 u rundana (6:8, 11:9, 10:18). Golubić još uvijek nije eliminiran iz borbe za medalju, ali mora se nadati Sindenovoj pobjedi u polufinalu kako bi ušao u repesaž i kasnije u eventualnu borbu za treće mjesto.

U prvoj rundi dugo nije bilo bodova, a onda je Sinden uspješno plasirao dva udarca nogom u tijelo sredinom runde za 4:0. Popela se Britančeva prednost i na 8:0 na desetak sekundi do kraja, a onda je Golubić bacio jedan zadnji kružni za 8:4. Sekundu prije kraja dvije opomene je dobio Sinden za smanjenje na 8:6 pa je tim rezultatom u korist Britanca završila prva runda.

Druga runda također je počela Sindenovim udarcem nogom u tijelo za 2:0, pola minute kasnije, na 1.10 do kraja Sindenu je prošao i drugi udarac za 4:0. Iz teške situacije i velikog zaostatka za njega naš se borac pokušao izvući, stigao je na 4:2 na 50 sekundi do kraja, ali nekoliko sekundi kasnije već je bilo 9:2 za Sindena. Na 27 sekundi do kraja Golubićev trener Mesarov tražio je pregled video snimke zbog udarca u glavu što je i prihvaćeno pa je rezultatski zaostatak bio smanjen na 9:5. Na 23 sekunde do kraja već je bilo 9:7, a 12 sekundi do kraja rezultat je bio izjednačen - 9:9, velikom serijom Golubićevih udaraca.

Devet sekundi prije kraja Golubić i trener Mesarov tražili su video-pregled zbog naknadnog udarca Britanca. To nije bilo prihvaćeno, ali Golubić je uspio uputiti jedan udarac za veliki preokret na 11:9 za našeg borca.

U odlučujućoj trećoj rundi Sinden je također poveo s visokih 5:0 na samom početku, nakon samo 13 sekundi borbe. Sredinom runde bilo je 7:5 za Britanca, potom i 9:5, a onda se Marko vratio na 9:7. U zadnjih pola minute krenulo se s Britančevih 11:7, a Sinden se u konačnici odvojio na 18:10 nakon video-pregleda i udarca nogom u glavu. Golubić je na sekundu prije kraja ostao bez pet bodova, nije prošao njegov udarac u glavu kod sudaca...

Golubić još uvijek može do bronce. Najprije Sinden mora pobijediti u svom polufinalu te će time Golubića uvesti u repesaž. Tada bi Golubić imao još dvije borbe, onu u repesažu, a onda u slučaju pobjede i borbu za treće mjesto.