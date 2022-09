Gojo: Nadam se da ćemo opet ražalostiti Italiju

Hrvatska muška teniska reprezentacija odisala je optimizmom tijekom nedjeljne konferencije za medije u Bologni uoči nastupa u skupini C Svjetske skupine Davis Cupa.

Hrvatska će prvi susret igrati u srijedu protiv domaćina Italije, a slijede još dvoboji sa Švedskom u četvrtak i Argentinom u subotu. Plasman na završnicu koja će se u studenom održati u Malagi izborit će dvije prvoplasirane reprezentacije.

"Uvijek smo sretni kad možemo predstavljati Hrvatsku. Prošle godine smo bili dobri, došli smo do finala, a nadamo se da ćemo i ove sezone imati šansu da to ponovimo, ili da budemo i bolji. Podloga nije brza kao na US Openu, lopte malo više odskaču i to je to. Bit ćemo spremni za nastup", rekao je izbornik Vedran Martić.

Status prvog reketa reprezentacije imat će Borna Ćorić, koji se u sastav vraća prvi put nakon studenog 2019. U međuvremenu je prošao oporavak nakon operacije ramena, ali je iza njega i do sada najveći uspjeh u karijeri, osvajanje turnira iz ranga ATP "masters 1000" u kolovozu u Cincinnatiju.

"Sretan sam što sam se vratio, puno sam toga propustio. Gledao sam prošlogodišnje susrete na televiziji, osjećao sam se kao 'cheerleader'. Pripremamo se dobro i sve je odlično", izjavio je Ćorić.

Jedan od jakih aduta hrvatske reprezentacije je par Nikola Mektić i Mate Pavić. Prošle godine su dominirali u susretima završnice, osvojivši četiri boda u jednako toliko mečeva, bez ijednog izgubljenog seta. Na pitanje je li spreman nakon ozljede noge koja ga je omela u Wimbledonu početkom srpnja Mate je odgovorio:

"Sto posto sam spreman. Tijek oporavka nije bio ništa posebno, samo pauza od mjesec dana da kost zacijeli. Nije trebalo ništa drugo osim mjesec dana pauze. Prvi turnir igrali smo u Kanadi, bilo je dobro".

Borna Gojo bio je prošle godine nacionalni heroj, sjajnim nastupima u Torinu i Madridu bio je zaslužan za prolazak u finale. U četvrtfinalu Hrvatska je svladala Italiju, a sada će natjecanje otvoriti protiv istog suparnika.

"Prošle godine je bilo sjajno za nas, za mene i cijelu ekipu. Ove godine je Italija još jača, ali ja uvijek imam dobar osjećaj što se tiče naše ekipe i izgleda. Borna Ćorić je nedavno bio pobjednik turnira u Cincinnatiju, imamo najbolji par… Nadam se da ćemo vas ražalostiti i ove godine", odgovorio je Gojo uz smijeh na upit talijanske novinarke.