Glavni čovjek Zlatne lopte: Informacija da se već zna da Messi osvaja je s**nje

Urednik France Footballa Pascal Ferre posljednjih je dana vjerojatno najtraženija osoba u nogometnom svijetu. Nisu više bitni ni treneri Manchester Uniteda, ni mogući transferi, ni europske utakmice. Svi čekaju objavu o tome tko je dobitnik Zlatne lopte. Nagrada je to koju dodjeljuje spomenuti prestižni francuski časopis i otkriva tko je bio najbolji nogometaš svijeta u proteklih 12 mjeseci.

To je samo trofej

Nagrada se dodjeljuje danas u Parizu, a Ferre poručuje:

– Vrlo smo oprezni. Identitet osvajača Ballon d’Ora velika je tajna. Mislim da ne postoji ekvivalent u sportu.



Dodjela Ballon d’Ora traje od 1956., nagrada je to koju su osvajali velikani kao što je George Best, Franz Beckenbauer, Alfredo Di Stéfano, Johan Cruyff..., a ona i današnjim nogometašima znači mnogo.



– To nema veze s novcem. To je samo trofej. No imati ga znači imati mjesto u povijesti. Kad biste pogledali statistiku Messija i Ronalda, mislim da biste uočili da uvijek zabijaju puno golova u rujnu i listopadu, kada se glasa. To nije slučajnost – kaže urednik France Footballa.



U najužoj su konkurenciji za ovu prestižnu nagradu Robert Lewandowski, Karim Benzema i Lionel Messi. Prema neslužbenim informacija koje prenosi Sky Sports, Zlatna lopta sedmi put trebala bi biti u rukama argentinskog virtuoza Lionela Messija.



Isti medij tvrdi da se Messi već pohvalio svojim prijateljima da će upravo on osvojiti nagradu.

Messi je ove godine napustio Barcelonu i otišao u Paris Saint-Germain, a u oproštajnoj sezoni za katalonsku je momčad zabio 30 prvenstvenih golova, a osvojio je i Kup kralja. No, ima uspjeha i s argentinskom reprezentacijom s kojom je prošle sezone osvojio Copa Americu.



– Moja je najveća nagrada ono što sam uspio postići s reprezentacijom – rekao je Messi nedavno za katalonski dnevnik Sport. Argentinski majstor dosad je osvojio šest Zlatnih lopti i trenutačno je rekorder.



Inače, urednik France Footballa Ferre demantirao je glasine kako se već zna da je Messi novi – stari osvajač Zlatne lopte:



– Ta informacija jedno je veliko sra*e. Veliki blef – rekao je Ferre.



Recimo da i Cristiano Ronaldo ima jedan taj trofej manje od Messija i to je rana koja ga izgleda peče.



– Ronaldo ima samo jednu ambiciju, a to je da osvoji više Zlatnih lopti od Messija. To znam jer mi je sam rekao – otkrio je Ferre.



No, Portugalac je sada daleko od užeg izbora. Glavni konkurenti Messiju su poljski egzekutor Robert Lewandowski koji, prema mišljenju mnogih, najviše zaslužuje ovu najprestižniju individualnu nagradu u svijetu nogometa.



– Robert zaslužuje da to osvoji jer je, po mojem mišljenju, bio dosljedniji od bilo kojeg drugog igrača – rekao je trener Bayerna Nagelsmann.



Aktualna sezona za Lewandowskog je počela vrlo dobro. Za bavarsku je momčad već odigrao 20 utakmica u kojima je postigao 25 golova i upisao dvije asistencije. Usredotočen je na Bundesligu, a onda i na Ligu prvaka, ali prije toga želi Poljsku odvesti na Svjetsko prvenstvo u Katar.



Benzema u problemima



Velik konkurent u cijeloj priči je i Karim Benzema, no on sada ima druge probleme. Naime, prije nekoliko dana sud u Versaillesu francuskog je napadača Real Madrida proglasio krivim za sudioništvo u pokušaju ucjene bivšeg reprezentativnog kolege Mathieua Valbuene glede snimke seksa. Osuđen je tako na uvjetnu jednogodišnju zatvorsku kaznu. Također, izrečena mu je novčana kazna od 75.000 eura.



U izboru su i Jorginho (Chelsea), Mohamed Salah (Liverpool)... No, sve će se doznati večeras.



Recimo i da je kapetanica Barcelone Alexia Putellas, Uefina igračica godine, vodeća u ženskoj konkurenciji. Ona bi, prema mišljenju mnogih, trebala naslijediti osvajačicu Zlatne lopte 2019. Megan Rapinoe. Podsjetimo i na to da je ovu prestižnu nagradu 2018. godine osvojio kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić.