Gattuso nahvalio svog miljenika! Sada je junak Hajduka: 'Sve bih golove dao za tri boda'

U derbiju 17. kola SuperSport HNL-a Hajduk i Rijeka su pred 29.489 gledatelja na Poljudu odigrali 2-2. Hajduk je dva puta vodio, ali se Rijeka oba puta vratila i sačuvala remi ostavši tako i nakon 17 kola bez poraza. Za domaći sastav dvostruki strijelac je bio Anthony Kalik (7, 36), dok su za Rijeku zabili Niko Janković (12) i Lindon Selahi (47).

Rijeka vodi na ljestvici sa 33 boda koliko ima i Hajduk na drugom mjestu, dok je Dinamo treći do 26 bodova. U posljednjem će kolu jesenskog dijela sezone Hajduk igrati u gostima protiv Šibenika, dok će Rijeka na Rujevici ugostiti neugodni Slaven Belupo. Obje se utakmice igraju u nedjelju 22. prosinca. Dinamo će se dan ranije obračunati s Varaždinom na Maksimiru i nastojati ne ponoviti kiks kakav su učinili protiv Lokomotive. Nakon utakmice uslijedili su komentari na zbivanja na terenu.

"Ovaj remi je rezultat s kojim mogu biti zadovoljne obje momčadi. No Hajduk je bio bolji. Napravili smo dvije pogreške, ali ja sam kriv jer inzistiram da Lučić tako igra. No kod drugog gola ne bismo smjeli napraviti tu grešku. To ne rade ni igrači od 15-16 godina. No zadovoljni smo na kraju ovakvim rezultatom. Želim čestitati Kaliku, trudi se i zalaže na svakom treningu i ostavlja srce na terenu. Čestitam i cijeloj momčadi. Nije realno očekivati da ćemo pobijediti ovakvu utakmicu s puno golova razlike. Rijeka je jako momčad, zabila je golove iz naših pogrešaka", rekao je Gennaro Gattuso za Max Sport televiziju.

"U 11 godina koliko sam trener branimo zonske prekide. Nisam htio unositi velike promjene u momčad. Ostala je velika rupa kod pogotka Rijeke. Ostala je velika rupa i to se ne smije događati. Moram razmisliti nakon Šibenika hoćemo li mijenjati način na koji branimo te prekide. Očekujem tešku utakmicu u Šibeniku. Vidjeli smo kako je Dinamo prošao jučer i kako smo mi prošli protiv Gorici. No u Hrvatskoj je infrastruktura jako loša za zemlju koja niže takve uspjehe. Ja sam Talijan i poštujem svakoga. Treba istaknuti da su tereni loši, kao ovaj u Gorici. Meni je to neshvatljivo", zaključio je trener bijelih.

"Otvorena, dobra utakmica za gledati. Šteta što nismo zabili treći gol. Bili smo bolji. Šteta jer smo poklonili prvi gol, a drugi smo primili iz prekida, što često radimo. Osjećaj je jako dobar zabiti dva gola, ali zamijenio bih ih za tri boda. Idemo sad dobiti Šibenik", rekao je nakon utakmice junak Hajduka, Anthony Kalik.