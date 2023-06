Najbrže rastući sport na svijetu (teqball) stiže i u pulsku Arenu

Jedna od najvećih atrakcija trećih Europskih igara jesu natjecanja u teqballu, hibridu nogometa i stolnog tenisa, koja se održavaju na središnjem trgu u Krakovu. Premda su se Hrvati ovim prilično mladim sportom, koji postoji od 2014., počeli baviti tek prošle godine, Hrvatska je na ovim Igrama ipak ima svoje predstavnike.

A to su Patricija Pejić i Antonija Vranić (koja je prvog dana izgubila sva tri meča) te Filip Bungić i Dario Batalo kojeg je pak, u pojedinačnom dijelu konkurencije, omeo zdravstveni problem.

VIDEO Teqball natjecanje na Europskim igrama

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Nakon što je uvjerljivo izgubio od Kosovara Adriena Uke (3:12, 1:12), Dario je predao meč Ukrajincu Usičenku, nakon čega je izbornik Maks Dimov pojasnio što se s njegovim izabranikom zapravo događa.

- Dario ima određenih smetnji, vjerojatno neurološke prirode, pa će morati ići i na neke hitne preglede. Imao je preveliku želju da nastupi a posljednjih nekoliko dana mu kasni vid pa ne može pravovremeno reagirati na loptu. S obzirom na to da je oftalmolog potvrdio da je s vidom sve u redu morat će obaviti neurološke pretrage. On se osjeća dobro, nema glavobolje ili nešto slično, ali mu vid kasni. On je tehnički sjajan igrač, jedan od glavnih igrača futsal momčadi iz Nove Gradiške koja je umalo ušla u najviši rang, a ovdje nije mogao primiti jednostavne lopte.

VEZANI ČLANCI:

A to je presudno u sportu refleksa i vještine kakva je potrebna za ukrotiti i precizno uputiti loptu.

- Imali smo nedavno zajedničke pripreme sa Srbima koji su svjetski prvaci u paru i on je s njima mogao igrati konkurentno. Razlika se jest vidjela ali ona nije bila tolika kao u ovom meču s Kosovarom Ukom, igračem njegove kvalitete. A protiv njega je dobio sveukupno četiri boda jer nije dobro vidio loptu.

Kako su Srbi tako visoko dogurali u tom mladom sportu?

- U Novom Sadu je jako popularan glavotenis i kada se pokrenuo teqball pokupili su dvojicu ponajboljih iz glavotenisa a to su Nikola Mitro i Bogdan Marojević. Imali su sreću da su u startu imali dva natjecatelja koji su se brzo prilagodili pravilima teqballa. Velika je razlika kada sportašima ja dajem savjete ili kada im svjetski prvaci govore kako se kretati, što bi bilo bolje odigrati.

VIDEO Hrvatska predstavnica u teqballu Antonija Vranić

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Dakle, i izbornik je početnik, baš kao i sportaši. Osim toga, Maks Dimov je i glavni tajnik Hrvatskog teqball saveza.

- Ja se trudim da razvijem sport kojeg smo u Hrvatskoj pokrenuli tek prije godinu dana. Danas imamo 15 registriranih klubova, ukupno 40 stolova u cijeloj Hrvatskoj. U veljači smo postali privremeni članovi Hrvatskog olimpijskog odbora a ja se nadam da ćemo krajem godine postati i punopravni članovi HOO-a. Mora se pohvaliti da smo osnovali Adriatic Teqball Leauge i da će finale biti u Zadru, na Višnjiku, kojem smo donirali dva stola i gdje su napravljena dva igrališta uz našu donaciju.

A potom nam je Maks isporučio malu ekskluzivu:

- Od 15. do 18. rujna imat ćemo u pulskoj Areni turnir Svjetske serije koji će uživo biti prenošen na Eurosportu. Tu očekujemo da ćemo napraviti najveći iskorak po pitanju promocije teqballa u Hrvatskoj.

A naš sugovornik ima "background" iz nekog posve drugog sporta:

- Ja sam igrao nogomet ali sam i osam godina bio asistent predsjednika Međunarodnog džudo saveza Mariusa Vizera. Odradio sam preko 130 turnira Svjetske serije i dva olimpijska turnira, u Londonu i Riju. Bio sam direktor svih turnira na svijetu.

VEZANI ČLANCI:

Priča o teqballu krenula je iz Mađarske.

- Tri fanatika, bivša nogometaša, odlučila su da moraju smisliti nešto novo, što će biti zanimljivo mlađim uzrastima. Kao što se u cijelom svijetu traže noviteti, tako su i oni krenuli za istim. Tako su prije sedam godina osnovali sport koji se stvarno brzo razvija. To je najbrže rastući sport na društvenim mrežama. U neolimpijskim sportovima drugi smo po praćenosti na svijetu. Prvi je kriket jer Indijci i Pakistanci daju puno lajkova. Već u Parizu ćemo biti pokazni sport a nadamo se da ćemo u Los Angelesu biti i medaljaški sport. Puno je neolimpijskih sportova koji to žele biti ali nitko ne radi ovom brzinom. Međunarodni teqball savez ima već preko 100 članica i zastupljeni smo kao sport na svim kontinentima. Ovog časa vodeće zemlje na svijetu su Mađarska i Rumunjska no strašno se razvija Brazil a mislim da će uskoro dominirati jugoistočne azijske zemlje - najavio je izbornik Dimov.

VIDEO Vatreni igrao 120 minuta u finalu Lige nacija, a sad je snimljen kako kopa u polju