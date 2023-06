Bivši srpski izbornik napisao hrvatskoj boksačici: Glavu gore Saro, pobjeda ti je oteta

Za sve one koji su sa skepsom popratili hrvatske pritužbe na kazahstanskog suca koji je našoj boksačici Sari Beram dosudio dvije javne opomene (u jednoj rundi) koje su odredile tijek borbe, prenosimo vam vrlo zanimljiv tekst dugogodišnjeg, ali sada bivšeg, trenera srpske reprezentacije Miodraga Milića.

A on je, nakon četvrtfinala boksačkog turnira na Europskim igrama, na svom facebook profilu napisao:

- Susjedi su na nož dočekali odluku u lakoj kategoriji gdje je "naša" Ruskinja Natalija Šadrina na zaista čudan način svladala u svemu od nje bolju Hrvaticu Saru Beram. Za to okrivljuju ringovnog suca iz Kahazstana koji je Hrvatici u drugoj rundi prestrogo dodijelio dvije javne opomene i od tog trenutka joj "vezao ruke" jer je diskvalifikacija poslije toga naprosto lebdjela u zraku. Slučajno ili ne, taj isti sudac je dva dana prije u meču između "našeg" Rusa Šendrika i Moldavca, u kojem je odluka bila 3-3, praktički svojim glasom odredio pobjednika dodijelivši pobjedu Šendriku. Zvalo me je desetak boksačkih radnika iz Srbije s istim pitanjem, jesam li gledao meč i koji je moj komentar. Nisam znao što da im kažem a da odgovorom ipak "ostanem" patriot.

Nakon određenog premišljanja, trener Milić je dodao ovo:

- Mislim da je taj "posao" odradio naš prvi trener, inače Kazahstanac koji je vjerojatno dobar poznanik sa spomenutim djeliteljem "nepravde". Ja bih međutim osobno više volio, a vjerujem i svi vi, da je on umjesto ove "namještaljke" malo bolje pripremio naše, srpske, boksače, za što je inače i plaćen, pa da makar netko od njih prođe do same završnice i uključi se u borbu za eventualnu olimpijsku kvalifikaciju. Ovako, "sladit" ćemo se ovom sramnom "pobjedom" i biti srećni što će jedna mala neiskvarena duša, tamo negdje u Zagrebu, noćima plakati zbog grubo srušenog sna o Olimpijskim igrama, zbog nasilno oduzete pobjede i godinama sanjanog "Olimpa". Ja koji sam srpskim boksačima sekundirao na preko 3000 međunarodnih mečeva, koji sam nebrojeno puta osjetio brutalnost "sudačke odluke". Ja koji sam poslije nezasluženog poraza Baneta Stankovića na olimpijskim kvalifikacijama 2012. satima plakao, u ime svih boksačkih pregalaca, svih viteških šampiona koje je Srbija iznjedrila, eto, molim susjede za oprost. Neka znaju da nismo svi isti. Da nismo svi satkani od prostakluka, lukavstva i prevare. Gore glavu Saro. Pobjeda ti je oteta!

