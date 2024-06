Fotografija španjolskog tinejdžera Yamala iz sobe na Euru postala viralna - prvo zadaća pa nogomet!

Španjolski tinejdžer Lamine Yamal postao je prava atrakcija na Euru u Njemačkoj. Naime, prije nekoliko dana u prvom kolu, izbornik furije Luis de la Fuente stavio ga je u prvih 11.

Krilni igrač Barcelone tako je postao najmlađi igrač koji je nastupio na Europskim prvenstvima. Yamal je igrao do 86. minute, a asistirao je za gol Carvajala. U tom je trenutku imao 16 godina i 338 dana te je nastupom protiv Hrvatske srušio tri godine star rekord koji je na prošlom Euru postavio Poljak Kacper Kozlowski. Kozlowski je tada protiv Španjolske zaigrao u dobi od 17 godina i 246 dana.

Lamine Yamal studying online from his room at the Euros. 🤓📑 pic.twitter.com/c8KyGpUyY7