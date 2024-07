Foden je u Varaždinu doživio prvu nogometnu tragediju. Poslije utakmice u suzama je pao na teren

Engleskoj je javnosti uoči finala sa Španjolcima u fokusu – Phil Foden. Oni ga naravno odmah dovode u kontekst prijateljstva/suparništva sa suigračem iz Manchester Cityja, sjajnim Španjolcem Rodrijem, a mi ćemo se za ovu prigodu teleportirati sedam godina unatrag, u svibanj 2017. godine, kada je Phil Foden, tada 17-godišnjak, doživio prvu nogometnu traumu u svojoj sad već impozantnoj karijeri.

Naravno, priuštili su mu je – Španjolci. A gdje? U – Varaždinu. Tog 19. svibnja 2017. godine, na stadionu Anđelko Herjavec pred čak 8187 gledatelja, Španjolska je u finalu kadetskog Eura pobijedila Englesku. Ali, kako? Tako što su Englezi dva puta vodili, 1:0 i 2:1 (strijelac je bio Foden), a Španjolci izjednačili pogotkom Diaza u šestoj minuti nadoknade i onda u raspucavanju penala zabili sva četiri, a Englezi promašili čak tri. Foden i suigrači u suzama su popadali po varaždinskom travnjaku, svjesni kako im je zlato pobjeglo doslovno za koju sekundu.

Podsjetimo, bilo je to Prvenstvo na kojemu su među ostalim nastupili 16-godišnji Haaland za Norvešku (i nije na njemu postigao nijedan pogodak), te Phil Foden, Jadon Sancho i Marc Guehi za Englesku – te su sva trojica bila u idealnoj momčadi turnira, a u toj momčadi vratar je bio Dominik Kotarski.

Mlada osoba godine

Pet mjeseci nakon Varaždina, Foden i Englezi dočekali su na drugome kraju svijeta svoj trenutak slatke osvete. U listopadu 2017. godine u Indiji je igrano Svjetsko prvenstvo reprezentacija do 17 godina, na kojemu su se u finalu – pogađate – ponovno sastali Engleska i Španjolska. Finale je igrano u Kolkati pred čak 66.684 gledatelja i Englezi su europske prvake iz Varaždina, Španjolce, pregazili čak 5:2! Phil Foden postigao je dva pogotka, te je izabran za najboljega igrača Svjetskog prvenstva (Zlatna lopta). Tu su prestižnu tinejdžersku titulu prije njega osvojile samo dvojica igrača koja su kasnije postali velike zvijezde svjetskog nogometa; Španjolac Cesc Fabregas (2003.) i Nijemac Toni Kroos (2007.).

U prosincu iste godine Phil Foden bio je proglašen BBC-jevom mladom sportskom osobom godine u Velikoj Britaniji. Priznanje je primio na ceremoniji kojoj su nazočili njegov današnji suigrač i kapetan Harry Kane, atletska legenda Michael Johnson i boksački prvak Anthony Joshua. Tadašnjeg 17-godišnjaka na pozornici je intervjuirao velikan engleskog nogometa Gary Lineker, što je mladoga Fodena tada posebno impresioniralo.

– Bilo je pomalo zastrašujuće uspeti se na pozornicu i govoriti pred svim tim slavnim ljudima. Bio sam jako nervozan, ali dao sam sve od sebe! Nije puno nogometaša prije osvojilo nagradu, ali znam da Wayne Rooney jest. Imao sam to na umu, i zato sam želio pobijediti. To je nešto na što se osvrnem i pomislim: 'To je još jedno veliko postignuće!".

Sedam godina poslije Phil Foden, danas 24-godišnjak tržišne vrijednosti čak 150 milijuna eura, s Engleskom drugi put u karijeri igra za seniorski naslov europskog prvaka, opet protiv Španjolaca. A među njima jedan je od najdražih Fodenovih suigrača iz Manchester Cityja, ponajbolji defenzivni vezist svijeta Rodri. Upravo je on uoči finala govorio o svome mlađahnome suigraču.

– Volim Phila Fodena jer ga poznajem, on je "moj". On je igrač kojeg treba držati pod kontrolom jer ima urođenu sposobnost kretanja u malom prostoru. Ali Engleska ima mnogo igrača koji mogu napraviti mnogo štete. Ne volim se fokusirati na jednog igrača. Volim napraviti cjelovitu sliku Engleske. I idemo sa svojim oružjem, jedan na jedan, pa što bude – kazao je Rodri pa nastavio:

– Savršeno poznajem kulturu engleskog nogometa. Imaju vrlo talentiranu momčad, igrače koji mogu dovesti u ravnotežu i koji mogu kontrolirati sve aspekte igre. Dobro se brane, mogu vas napadati, dobro se pozicioniraju na terenu. Moramo raditi na tome da ih izbacimo iz ravnoteže. Imamo svoje oružje, uvjereni smo da ih možemo pobijediti.

Velika šansa Bellinghama

Trojica španjolskih reprezentativaca nastupaju u engleskim klubovima: vratar Raya u Arsenalu, Rodri u Manchester Cityju, te Cucurella u Chelseaju, dok jedan, ali vrijedan Englez Jude Bellingham igra u najvećemu španjolskom klubu Real Madridu. Taj Bellingham – zajedno sa Španjolcima Carvajalom, Nachom i Joseluom – ima jedinstvenu priliku ujediniti trofeje pobjednika Lige prvaka i Europskog prvenstva u istoj godini. Prije tri godine to je ostvario Talijan Jorginho, tada europski prvak s Chelseajem, a prije njega 2016. Portugalci iz Real Madrida Pepe i Ronaldo, 2012. Španjolci iz Chelseaja Torres i Mata, 1988. Nizozemci iz PSV-a Van Breukelen, R. Koeman, Van Aerle i Vanenburg, te 1964. Španjolac iz Intera, slavni Luis Suarez.

Na kraju podsjetnik na posljednji veliki finale ovih dviju država. Prošle godine u Sydneyu, u finalu Svjetskog prvenstva za žene, Španjolska je svladala Englesku 1:0. Nakon te utakmice dogodio se skandalozni nasilni poljubac predsjednika Španjolskog saveza Rubialesa i nogometašice Hermoso.