Evo što legendarni vatreni iz '98. kažu o uspjehu Modrićeve generacije

Teško je uspoređivati doček brončanih nogometaša iz 1998. i srebrnih iz 2018. godine. Svaki doček bio je priča za sebe. Činjenica je da je bilo više ljudi na dočeku generacije koja je u Rusiji igrala finale i izgubila od Francuza. Većina vatrenih iz 1998. godine pratila je Modrića, Rakitića, Mandžukića i ostale ne samo na televizorima već i uživo, na stadionima širom Rusije. Tako je Dario Šimić, koji je 1998. godine počeo na mjestu braniča i završio na mjestu stopera, na stadionu Lužnjiki gledao polufinalni susret protiv Engleza.

Šimić: Mi smo napravili bazu

- Bilo je teško gledati utakmicu, Englezi su poveli, ali vratili smo se fenomenalno, treći put. To je odlika velike momčadi. Svi smo bili uzbuđeni, igrali smo s dečkima kao da smo na terenu. Ponekad je teže gledati nego igrati, više se čovjek živcira. Dugo nakon utakmice nisam mogao doći sebi. Ma još nisam shvatio kakav je rezultat postavljen - rekao je Šimić koji je taj susret gledao u društvu Zvonimira Bobana, svog kapetana iz 1998.

Šimić je oduševljen kako je Hrvatska igrala u Rusiji.

- Moja generacija napravila je bazu, veliki rezultat, moglo bi se reći da smo utrli put i pokazali smjernice kasnijim generacijama. Da nije bilo našeg uspjeha, vjerojatno ne bi bilo ni ovog. To je tako, generacije se nadopunjavaju, koračaju naprijed. Dogodilo se da smo nadmašeni i nitko sretniji od nas - istaknuo je Šimić.

Samo da se na temelju ovog rezultata i uspjeha nešto konkretno napravi, primjerice nacionalni stadion. Ili da se većina postojećih, koji su ruku na srce u prilično lošem stanju, nadogradi.

- Nešto se ipak pokrenulo, ništa više neće biti isto. Neki su standardi postavljeni, nema više povratka na staro. Krećemo naprijed, ali to treba ići većim koracima, naglasio je Šimić.

Robert Jarni, tako barem stručnjaci kažu, bio je jedan od naših najboljih lijevih braniča. Tko se ne sjeća njegovog pogotka Njemačkoj na SP-u 1998. godine.

- Drago mi je da su ovi dečki otišli korak dalje. Mislim da je ova reprezentacija slična nama. Svi imaju između 29 i 33 godina, a to su najbolje i najzrelije godine, u naponu si snage. Takvih je sedam, osam igrača, a mislim da su i oni svjesni da je to nekima od njih bilo posljednje Svjetsko prvenstvo pa su dodatno izgarali od želje i volje da pokažu ono što mogu i pruže najbolje od sebe - rekao je Jarni koji je danas izbornik hrvatske reprezentacije do 19 godina.

Tko zna, možda će na sljedećem SP-u on biti u stručnom stožeru kao što je u Rusiji bio njegov kolega iz 1998. godine, Dražen Ladić.

Mario Stanić bio je prvi hrvatski strijelac u povijesti Svjetskih prvenstva. Postigao je vodeći pogodak protiv Jamajke 1998. godine.

- Nova generacija vatrenih ispisala je povijest i na tome im treba čestitati. Probudili su sjaj u očima navijača i učinili su nas jako ponosnima - rekao je Stanić.

Aljoša Asanović, čuveni “vatreni lakat” pomno je pratio sve naše utakmice.

- Hrvatska danas ima odličnu momčad. Vjerojatno i najbolju, s igračima koji igraju važne uloge u Real Madridu, Barceloni i Juventusu. Iskreno, i prije SP-a vjerovao sam da će ova generacija napraviti bolji rezultat od nas - istaknuo je Asanović.

Nikola Jerkan dodao je:

- Ova reprezentacija ima više kvalitete od naše iz 1998. Mi nismo imali igrače koji su bili glavni u velikim ekipama - rekao je 53-godišnji Jerkan, dodavši:

- Osnovna razlika između ove Hrvatske i one iz 1998. jest ta da smo bili jako pogođeni ratom. Bili smo izvan zemlje te smo htjeli podariti radost svojim ljudima koji su jako patili. To je bio način da kažemo: “Mi smo Hrvatska i ponosni smo što branimo ovu zemlju.” Svlačionica je odisala motivacijom, mislim da je to bilo ključno.

Kruno Jurčić bio je Večernjakov kolumnist i analitičar, javljao nam se iz Emirata gdje je utakmice gledao u društvu svojih domaćina koji su navijali za Hrvatsku.

Igrači su veliki ambasadori

- Povijest hrvatskog nogometa promijenila se ovom izvedbom u Rusiji i ovim rezultatom. Sada bi trebalo iskoristiti ovaj trenutak za naš nogomet, iskoristiti to za infrastrukturu. Politika je skupljala poene uz ove dečke, bio bi red da im se sada oduži nacionalnim stadionom, a potom ulaganjem u sport i nogomet. Naši su igrači veliki ambasadori i to im treba vratiti i pomoći da u budućnosti budu još bolji iako će proći puno vremena da se ponovno stvori jedna generacija sposobna igrati ovakav nogomet na vrhunskoj svjetskoj razini - govorio je Kruno Jurčić.

