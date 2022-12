Evo kamo je Luka Modrić otputovao, odmara se za nastavak sezone

Izbornik Zlatko Dalić na dočeku vatrenih potvrdio je ono što smo i očekivali: "Luka Modrić nastavlja igrati za reprezentaciju". No nije jasno precizirao do kada. Sigurno je da će u lipnju igrati završnicu Lige nacija, no to znači i da će započeti kvalifikacijski ciklus za Euro, gdje nas u ožujku očekuju utakmice na Poljudu protiv Walesa (25. 3.) te u gostima protiv Turske (28. 3.).

Znajući našeg kapetana, kad krene u kvalifikacijski ciklus, sigurno će ga i završiti. Uostalom, Euro 2024. igra se u Njemačkoj, naši će tamo imati toliko veliku podršku da će se osjećati kao kod kuće. I sigurno je to idealan motiv Luki Modriću.

Iza Modrića je tako naporna polusezona u kojoj je s Hrvatskom osvojio broncu na Svjetskom prvenstvu, a čeka ga i težak drugi dio. Stoga je naš kapetan uzeo malo predaha i nakon što se vratio iz Katara otputovao s obitelji na odmor.

24sata navode da je Modrić otišao na Maldive gdje će napuniti baterije za sve što ga čeka. Uz ugodnu klimu će se pripremiti za nastavak i sve ono što ga čeka s Real Madridom i Hrvatskom.