Evo kad Donna Vekić igra polufinale Wimbledona, osiguran je i televizijski prijenos

Donna Vekić plasirala se u polufinale Wimbledona, trećeg Grand Slama sezone. Pobijedila je u četvrtfinalu Novozelanđanku Lulu Sun sa 6:7, 6:6, 6:1. Naravno, to je najveći uspeh osječke tenisačice koja do ove godine nije nikad igrala u polufinalu nekog Grand Slam turnira. Najveći domet na Grand Slam turnirima bilo joj je četvrtfinale, i to na lanjskom Australian Openu, odnosno na US Openu 2019. godine. Donna je tako postala tek treća hrvatska tenisačica koja će igrati u polufinalu Grand Slam turnira. Iva Majoli igrala je u polufinalu Roland Garrosa, a Mirjana Lučić u polufinalu Australian Opena i Wimbledona, davne 1999. godine. I upravo je Majoli uz Donnine roditelji danas sjedila u njezinom boksu.

Borila sam se do kraja

- Iskreno, bio je ovo jedan zaista težak meč. Lulu me je gurala do mojih limita, morala sam igrati iznad svojih trenutnih mogućnosti. Kada sam izgubila prvi set u mislima mi je bilo samo da uspijem dobiti drugi set i tako dobiti priliku da u trećem setu dođem do potpunog preokreta. Imala sam osjećaj kao da umiren u ta dva prva seta. Puno trčanja, puno teških poena. Sama sebi sam stalno govorila.- bori se do kraja. I borila sam se – rekla je Donna.

Vekić je imala više prilika za oduzimanje servisa suparnici i u prvom setu, prvenstveno u četvrtom gemu koji je trajao gotovo 15 minuta. U toj je igri Vekić imala tri "break-lopte", na prvu je Sun pogodila odličan servis, na drugu je Novozelanđanka dva puta pogađala lopticu rubom reketa, ali je ona odsjedala u terenu da bi na kraju pogriješila Vekić, a na treću je odskok loptice s neravnog dijela terena prevario našu igračicu. Nakon što je odličnim forhendom spasila prvu "break-loptu" suparnice kod rezultata 3-3, Vekić je pri vodstvu 5-4 stigla na dva poena od seta povevši s 0-30 na servis Sun. Nažalost, i ostala je na tome da bi u sljedećoj igri napravila previše pogrešaka i izgubila servis, samim time i set.

U drugom setu obje su igračice čvrsto držale svoj početni udarac sve do 4-3 za Vekić, a onda je naša igračica iskoristila pad u igri Sun za "break" i prednost 5-3. Iako je u prva četiri servis-gema u drugom setu izgubila samo jedan poen, Vekić je prilikom servisa za set napravila čak pet dvostrukih servis pogrešaka što ju je koštalo gubitka gema iako je čak i s tako lošim serviranjem izborila jednu set-loptu. Ono što joj nije uspjelo kad je servirala, jest kada je reternirala. S tri uzastopna poena na servis Sun nakon 30-15, Vekić je napravila novi "break" te dobila drugi set sa 6-4.

Treći set počeo je kao iz snova za Vekić, osvojila je prvih 13 poena odlučujuće dionice, što joj je donijelo prednost od 3-0, a onda je napravila još jedan "break" za 4-0, pa ga potvrdila odličnim serviranjem za 5-0 i tada je bilo jasno kako je pitanje pobjednice odlučeno.

- U mojoj svečanoj loži sjedili su svi moji dragi ljudi bez kojih ne bi bila danas tu gdje jesam. Oni su vjerovali u mene dok sam bila ozlijeđena 2021. godine, bili su uz mene dok sam imala krizu rezultata. Hvala im na podršci – rekla je Donna u suzama.

Ne treba zaboraviti da za ovaj uspjeh zaslužan i trenerski dvojac – Nik Horvat i Pam Shriver, američka tenisačica koja je u svojoj karijeri osvojila nevjerojatnih 21 Grand Slam turnira. Ali sve u igri parova. S Martinom Navratilovom bila je nepobjediva, osvojila je 20 Grand Slam turnir,a onaj još jedna s Ruskinjom Zvonarevom. Pojedinačnom je igrala i izgubila finale 1978. godine, a triput je igrala i bila zaustavljena u polufinalu Wimbledona.

Polufinale u četvrtak

Statistički, Donna je imala jedan as više (11:10); šest naprama tri dvostruke pogreške, prvi servis također je bio na strani Vekić (84:81), ali ne i drugi (78:83). Donna je osvojila ukupno 102 poena od čega 62 na servisu, 40 na primanju. Imala je maksimalno 16 pena u nizu. Što se tiče winnera Doona je imala 28, a Lulu 25. Novozelanđanka je imala puno više pogrešaka (46:26). Za Vekić je ovo bio treći nastup u Grand Slam četvrtfinalu i prva pobjeda. Ovim je uspjehom skočila na 20. mjesto na WTA listi, što je samo jednu poziciju slabije od njenog renkinga karijere.

Vremena za odmor neće imati puno jer se polufinale igra u četvrtak. Kada točno, objavit će organizatori večer prije, a znamo da izravan televizijski prijenos možete gledati na kanalima Sportkluba.