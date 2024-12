Evo gdje i kada možete gledati vječni derbi na Poljudu između Hajduka i Dinama

Nadamo se da ćemo danas u Splitu, u okršaju Hajduka i Dinama, vidjeti festival hrvatskog nogometa. Zna se da će stadion biti pun i da će se derbi igrati u pravom nogometnom grotlu. Nadamo se i u pravoj atmosferi, bez nepotrebnih nepodopština na tribinama i na terenu. Nervoze će biti jer je ulog velik, kao i uvijek kad igraju ova dva kluba. Hajduk dočekuje plave s četiri boda prednosti i jasno je da će pobjedom tražiti bijeg u znatno osjetniju prednost koja bi u Splitu podignula euforiju, podno Marjana već bi se stavljale ruke na pehar za prvaka. Dinamu pak treba pobjeda za vraćanje mira, za veliko približavanje Hajduku u kojem bi mogla narasti nervoza jer u posljednje tri utakmice u ligi imaju poraz i dva remija. Utakmica se igra od 17.45 sati uz prijenos na prvom kanalu MAXSporta.

Dinamo dolazi znatno oslabljen, ali znao je on i s puno slabijim sastavom od ovoga koji će danas istrčati slaviti u Splitu. S obzirom na te ozljede Dinamovih igrača, plavima bi u ovom trenutku i remi bio dobar, ostali bi na ta četiri boda zaostatka za Splićanima, lakše bi ovu polusezonu priveli kraju i onda bi Bjelica na pripremama u Turskoj mogao ozbiljnije slagati svoju momčad, zacijelo dobiti i još pokoje pojačanje, pa bi plavi u tom drugom dijelu sezone mogli, kao i u prošloj, krenuti u juriš na još jedan naslov prvaka.

Sigurno je da Bjelica jedva čeka te pripreme jer on je u plavo 'sedlo' uskočio tijekom sezone kad je smijenjen Jakirović, nije s ovom momčadi odradio pripreme, nije ju ni selekcionirao, a zbog ritma utakmica nije imao kad ni pošteno trenirati. No kako god ovaj današnji derbi završi, ništa neće biti gotovo, pa ovo je tek 15 kolo prvenstva od njih 36, a Hajduk i Dinamo pokazali su kako znaju gubiti bodove i kad se to ne očekuje. Ipak, nema dvojbe da bi pobjeda bilo kojem od ova dva kluba dala krila.