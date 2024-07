Englez napravio tetovažu uoči finala Eura, sada mu se svi smiju

Dok se nacija pripremala gledati veliko finale između Engleske i Španjolske u finalu Eura 2024., navijači su u cijeloj Engleskoj bili u euforiji, a 29-godišnji Dan Thomas iz Swindona otišao je korak dalje.

Konzultant za podatke, kojeg se opisuje kao "ekscentričnog" i "gospodina pozitivnog", proveo je dva sata tetovirajući trofej UEFA Europskog prvenstva na nozi dan nakon što je Engleska pobijedila Nizozemsku u polufinalu jer je bio uvjeren da Englezi osvajaju ovaj Euro.

Dan je ponosno tetovirao velik dio lijevog bedra i smatrao je da će u konačnom rezultatu Engleska pobijediti Španjolsku 2-1. "Mislio sam da će Engleska dogurati daleko, pa to nije bio šok", priznao je.

"Prilično sam samouvjeren. Mislim da će se to dogoditi. Ne bih to napravio da nisam mislio da će se dogoditi. Mislim da će biti tijesno i da će biti 1-1, ali idemo u produžetke, mislim da ćemo pobijediti 2-1 u produžecima", dodao je tri dana prije finala.

Dan je rekao da nikad nije namjeravao imati trajnu tetovažu, ali je ovaj put promijenio mišljenje i objasnio zašto: "Otišao sam u studio i samo rekao da bi bilo super imati tetovažu. Šalio sam se, ali onda sam pomislio "Zapravo, ne, stvarno sam uvjeren da ću to obaviti'.

"Moj tattooist mi je već rekao da kao kaznu ako izgube, on to neće prikriti najmanje godinu dana. Oni će pobijediti tako da je možete dobiti prije nego počnu čekati u redu u ponedjeljak."

Dan je uživo snimio trenutak kada je sjeo u stolicu i podijelio to sa svojim TikTok pratiteljima.

Danov prijatelj Jack Wilkinson vlasnik je tattoo studija "Reign Barbers and Tattoos" otkrio je da nije mislio da će Dan to učiniti sve dok igla "zapravo ne dodirne kožu". Jack je rekao:

"Na početku sam mislio da se šali, ali on je rekao da je pun samopouzdanja i želi biti prvi koji će to učiniti prije nego što svi drugi to uspiju nakon pobjede".

"Još uvijek se čini nadrealno da je on to stvarno uspio. To sažima Dana kao osobu. On je prilično ekscentričan i Mr. Pozitivan. Mislim da će biti 1-1, a onda će oni potencijalno pobijediti na jedanaesterce. Nisam takav Samouvjeren kao Dan, imam puno tetovaža, ali ne bih išao tako daleko."

Dan je u konačnici pogodio rezultat finala, ali na njegovu žalost, taj rezultat je otišao na španjolsku stranu. Englezi su ostali bez naslova, vitrina Harryja Kanea i dalje je prazna, a Dan je prisiljen godinu dana nositi tetovažu s trofejem.