Engleskim traumama nema kraja, postali su luzeri. Kane: Ovo je užasno bolno

I nakon 58 godina nema kraja engleskim traumama velikih natjecanja. Engleska je postala prva reprezentacija u povijesti europskih prvenstava koja je izgubila dva finala zaredom, a istodobno Španjolska je prva europska selekcija s čak četiri naslova kontinentalnoga prvaka! I ne samo to: španjolska A reprezentacija u 21. stoljeću nije bila poražena ni u jednom od četiri finala europskih (2008., 2012., 2024.) i svjetskih (2010.) prvenstava!

Pobjeda nad moćnim Englezima u Berlinu potvrda je nevjerojatne španjolske dominacije na Euru u Njemačkoj, na kojemu je furija ostvarila sedam čistih pobjeda, među ostalim nad Hrvatskom, Italijom, Njemačkom, Francuskom i sada nad Engleskom. "Ole, ole!", odjekivalo je s tribine sa španjolskim navijačima, a u svečanoj loži Španjolskoj su klicale njezine legende Xavi i Iniesta, pa i španjolski kralj Felipe VI.

Nevjerojatan je i ovaj podatak: španjolski izbornik, 63-godišnji Luis de la Fuente, u trenerskoj je karijeri vodio samo dva kluba Primere, Athletic Bilbao i Alaves, i s njima nema niti jedan trofej, ali zato posjeduje impresivnu kolekciju trofeja sa španjolskim selekcijama, s kojima je bio europski prvak do 19 godina (2015.), do 21 godine (2019.), potom je s A vrstom osvojio Ligu nacija (2023.), a sada i Europsko prvenstvo. Niti jedan europski trener ne može se pohvaliti ovakvom kolekcijom zlatnih medalja.

Realovci ušli u legendu

Ima tu još ponešto španjolskih čuda; na primjer tek se drugi put u povijesti dogodilo da klub i reprezentacija iz iste zemlje postanu europski prvaci u istoj godini. Tako su realovci Carvajal, Nacho i Joselu u razmaku od mjesec i pol dohvatili dva europska naslova i ušli u legendu.

Osobit doprinos španjolskom naslovu europskog prvaka dao je bivši Dinamov igrač Dani Olmo, s tri pogotka i dvije asistencije. Olmo je danas igrač svjetske klase i jedan od najvećih koje je Dinamo ikada stvorio. Mnogi će se sjetiti dirljive scene s Dinamovoga treninga iz studenoga 2019. godine, kada je tadašnji trener Bjelica poslagao igrače u špalir da kroz njega protrči Dani Olmo koji je toga dana prvi put dobio poziv za A reprezentaciju. Od tada je nanizao 39 nastupa za Španjolsku i postigao 11 pogodaka.

Sinoć u Berlinu Olmo je bio veliki španjolski junak. Naime, iako je u drugom poluvremenu zapucao ogromnu šansu za 2:0, ali je zato u 90. minuti s gol-crte izbio loptu koju je glavom uputio Guehi. Olmo je to herojstvo proslavio burnije od svih svojih pogodaka na Euru. Na kraju, Olmo je jedan od šest najboljih strijelaca Europskog prvenstva, uz njega tri pogotka postigli su Nizozemac Cody Gakpo, Gruzijac Georges Mikautadze, Englez Harry Kane, Nijemac Jamal Musiala i Slovak Ivan Schranz.

Utakmica se zapravo razbuktala tek u drugom poluvremenu, a ono je za Engleze počelo šokantno, kada je Nico Williams nakon sjajne kontre doveo Španjolsku u vodstvo. Uslijedilo je još nekoliko šansi Španjolaca, a onda se Englezima isplatila upornost i fantastičan šut Colea Palmera u 72. minuti odsjeo je u donjemu desnome kutu vratara Simona.

Velika dominacija furije

Odluka je pala u 86. minuti: izvrstan centaršut Cucurelle pronašao je kopačku vižljastog Baska Oyarzabala i španjolsko slavlje moglo je početi. Španjolska je u finalu imala posjed lopte 63 posto, imala ja 60 napada, nasuprot engleskih 31, u udarcima iz kuta bilo je 10:2 za Španjolsku, koja je imala čak 496 dodavanja, a Engleska 246. Španjolci su pretrčali 109.1 km, Englezi 108.6 km, u ukupnom broju šuteva bilo je 15:9 za Španjolce, u udarcima u okvir 5:3.

- Teško je riječima opisati kako se svi trenutno osjećamo. Bila je jako teška utakmica. Dobro smo se vratili u igru ​​i tražili smo pobjedu. Primiti gol u zadnjim minutama je stvarno teško prihvatiti. U prvom poluvremenu smo se mučili. Nismo mogli zadržati loptu. Drugo poluvrijeme je bilo bolje, no nismo uspjeli. Propustili smo veliku priliku. Nije lako doći do finala i kad uđete u njega, to onda morate iskoristiti. Mi nismo uspjeli. Ovo je užasno bolno i boljet će još jako dugo. Ne znam hoće li Gareth otići. Treba mu vremena da odluči. Htjeli smo naslov osvojiti za njega – izjavio je utučeni kapetan Engleske Harry Kane, koji je u dva finala europskih prvenstava, 2021. i 2024., na terenu ukupno proveo 181 minutu, imao je jedan šut, te samo jedan dodir s loptom u suparničkom šesnaestercu.

Španjolska je sada najuspješnija europska nogometna nacija na kontinentalnom natjecanju, čije se prvo izdanje dogodilo 1960. godine. Njemačka ima tri naslova europskog prvaka, Francuska i Italija po dva, te Sovjetski Savez, Čehoslovačka, Nizozemska, Danska, Grčka i Portugal po jedan. Hrvatska je na Euru u Njemačkoj ostvarila svoj najslabiji rezultat na Eurima, osvojivši samo dva boda u skupini. Sljedeće Europsko prvenstvo, 2028. godine, zajednički organiziraju Engleska, Škotska, Republika i Sjeverna Irska, te Wales.

>> Ovo su supruge i partnerice naših reprezentativaca: Predivne dame najvjernija su im podrška s tribina