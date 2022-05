Đokovićeva reakcija na zvijezdu koja je svladala njega i Nadala: Zreo i hrabar

O Carlosu Alcarazu se u pozitivnom tonu pričalo već neko vrijeme, a nakon novih podviga u Madridu o njemu priča cijeli teniski, pa i sportski svijet.

Mladi 19-godišnji Španjolac je na Mastersu na domaćem terenu slavio nad Rafom Nadalom i Novakom Đokovićem i danas je u finalu protiv Alexandera Zvereva (18:30, Sportklub). Polufinalni dvoboj protiv Đokovića trajao je 3 sata i 35 minuta, a svjetski broj jedan prvi put je poražen protiv tinejdžera u posljednjih 17 godina. Novak je imao samo riječi hvale za svojeg protivnika i dvoboj.

Foto: JUAN MEDINA/REUTERS Tennis - ATP Masters 1000 - Madrid Open - Caja Magica, Madrid, Spain - May 7, 2022 Serbia's Novak Djokovic congratulates Spain's Carlos Alcaraz Garfia after he won their semi final match REUTERS/Juan Medina Photo: JUAN MEDINA/REUTERS

- Bio je to fantastičan meč, razočaran sam što nisam uspijevao doći do breaka. Da sam iskoristio neke break-lopte, sve bi bilo drugačije. Mislim da sam svakako igrao najbolje od početka godine. Kad se razočaranje zbog poraza povuče, vidjet ću pozitivne strane ovog meča - rekao je Novak Đoković.

The first ever player to defeat Nadal *and* Djokovic back-to-back in a tournament on clay. And now also the youngest to defeat Nadal *and* Djokovic in his career.



Carlos Alcaraz is here. Big time.pic.twitter.com/J8tG6j8r49