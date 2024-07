Đokovićev nastup je pod velikim upitnikom, ali želi dostići Federera kako bi ispisao povijest

Danas počinje treći teniski Grand Slam sezone – Wimbledon. Turnir se igra na travi i to je najstariji teniski turnir čije je prvo izdanje održano 1877. godine. Sve do 1905. godine u Wimbledonu se igralo finale samo između britanskih tenisača. Prvi tenisač koji nije bio iz Velike Britanije, a igrao je finale bio je Australac Norman Brookes. Isti tenisač bio je i prvi koji je osvojio turnir a da nije iz Velike Britanije. Bilo je to 1907. godine. Najviše naslova u Wimbledonu osvojio je Švicarac Roger Federer – osam, ali posljednji 2017. godine. Po sedam imaju Pete Sampras i Novak Đoković. Na listi zemalja iz kojih dolaze osvajači Wimbledona jer i Hrvatska. I to od 2001. godine, kada je slavio Goran Ivanišević.

U ženskoj konkurenciji igra se od 1884. godine. Najviše naslova ima Martina Navratilova – devet. Osam ima Amerikanka Helen Wills Moody, a po sedam Steffi Graf, Serena Williams i Dorothea Lambert Chambers. Hrvatski ženski tenis nikad nije imao finalisticu na Wimbledonu. Ali zato smo uspješni u muškim parovima. Pobjednici Wimbledona bili su Pavić i Mektić, kada su 2021. godine u finalu pobijedili Španjolca Granollersa i Argentinca Zeballosa. Finale su izgubili Nikola Pilić i Bora Jovanović (1962.), Ivan Dodig i Brazilac Melo (2013.), Mate Pavić i Austrijanac Marach (2017.) te Nikola Mektić i Mate Pavić (2022.). Hrvatski tenis ima i dvije pobjede u mješovitim parovima. Ivan Dodig i Latisha Chaen slavili su 2019., a Mate Pavić i Ljudmila Kichenok 2023. godine.

Od hrvatskih predstavnika danas će na travnjak Dona Vekić, koja će igrati protiv Kineskinje Wang. Donna je imala sjajan protekli tjedan kada je igrala i izgubila finale u Bad Homburgu. Donna je najdalje u Wimbledonu došla do 4. kola 2018. godine, kada ju je izbacila Njemica Gorges. Danas će igrati i jedini hrvatski predstavnik u muškom ždrijebu, Borna Ćorić. Suparnik mu je Brazilac Meligeni Alves. Ćoriću će ovo biti šesti nastup na Wimbledonu i samo je jednom došao do drugog kola. Od ostalih naših tenisača Petra Martić u utorak će igrati protiv Britanke Jones. U konkurenciji ženskih parova Vekić će igrati s Ruskinjom Kalinskajom, a kod muških parova prijavljeni su Mektić – Koolhof, Dodig – Krajicek i Pavić – Arevalo.

Iako je njihov nastup na ovogodišnjem Wimbledonu bio pod velikim upitnikom, Novak Đoković i Andy Murray našli su se u ždrijebu trećeg Grand Slam turnira u sezoni i još nisu odustali od namjere da se pojave pred ljubiteljima tenisa u All England Clubu.

– Jednom kad turnir krene, sigurno ću imati više podataka o tome kako koljeno reagira u Grand Slam meču na tri osvojena seta. Do sada sve što sam učinio bilo je pozitivno – rekao je Đoković.

Dvostrukom wimbledonskom pobjedniku Murrayu prije tjedan dana operativnim je zahvatom uklonjena cista s kralježnice, koja mu je dugo zadavala poteškoće.