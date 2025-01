Novak Đoković uvjeren da su ga namjerno trovali: 'Ovo nikad nisam javno rekao...'

Novak Đoković, najbolji tenisač svijeta u povijesti, tvrdi da su ga trovali dok je bio u hotelu za migrante u Melbourneu prije tri godine. Tada Đokoviću nije bilo dozvoljeno nastupiti na Australian Openu jer nije cijepljen protiv korone, a na kraju je deportiran iz Australije. Đoković kaže da su loše postupali s njim i trovali ga.

- Baš sam se razbolio. Ali nakon što je prošlo nekoliko dana otkako me je običan virus toliko pokolebao, medicinski tim je došao da me pregleda u mom stanu. To se dogodilo nekoliko puta i onda sam napravio toksikološku analizu. Kada sam se vratio kući, imao sam zdravstvene probleme i shvatio sam da su me otrovali hranom u tom hotelu u Melbourneu! Ovo nikada nisam javno rekao, ali kada sam se vratio u Srbiju, otkrio sam u sebi visoku razinu teških metala. Imao sam visoku razinu olova i žive - rekao je Đoković u razgovoru za GQ.

Novinar ga je zatim upitao je li nakon toga odlučio cijepiti se.

- Ne, ne! Jer nisam mislio da mi je potrebno. Ja sam zdrava osoba, brinem se o svom tijelu i zdravstvenim potrebama, profesionalni sam sportaš i zbog toga pazim što unosim u sebe, redovito radim razne testove, krvne pretrage, sve živo... Znam točno što se događa, tako da nisam osjećao potrebu da se cijepim. I važno je reći da sam znao da nisam bio opasan za nikoga. Jer nisam bio, imao antitijela