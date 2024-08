Đoković sve zabrinuo zbog traženja tableta. Nikako mu nije legla jedna stvar

Novak Đoković ušao je u obranu US Opena uvjerljivom pobjedom 6-2, 6-2 i 6-4 protiv Moldavca Radua Albota. Samim time ostvario rekordnu 78. pobjedu na najvećoj teniskoj areni na svijetu.

Iako izgleda uvjerljivo, pobjeda baš i nije bila toliko jednostavna. Iako je nonstop pritiskao servis Moldavca, na svom je imao samo 47 posto ubačaja prvog servisa i 10 dvostrukih te ga je Albot jednom brejknuo, u drugom setu, međutim do kraja seta više nije dobio ni gem. u Jednom trenutku tražio je i savjet trenera, a i u pauzi između gemova posegnuo za tabletama.

Đoković ipak nije bio toliko ponosan zbog pobjede što nije ni čudo s obzirom da je prolaz prvog kola Grand Slama za njega obično lagan posao, nego se žalio na uvjete i termin igranja. Naime, njegov meč je počeo u 3:45 po lokalnom, odnosno 21:45 po našem vremenu.

"Mislim da starenje ne pomaže kad moraš ostati budan do dugo u noć i igrati. Baterije su mi potrošene. Iskreno, predugo sam čekao početak svog meča. Mislio sam da ću na teren u 20:15 (po američkom vremenu op.a.) jer je (Sloane) Stephens servirala na 6:0, 3:0, ali odjednom se taj meč prije mog pretvorio u maraton koji je trajao dva i pol sata. Moram to jednostavno prihvatiti. Volim ja igrati po noći, ali volim ranije početi. Nadam se da ću imati prilike igrati u večernjem terminu, ali da ću biti prvi, pa tako i završiti u neko normalno vrijeme. Ovaj moj meč je sigurno bio poseban za gledatelje, posebno nakon ponoći. Ali to nije zbilja ono što želim. No, pobijedio sam pa je sad sve dobro", rekao je.

U idućem kolu igrat će protiv sunarodnjaka Lasla Đerea s kojim se na ovom turniru susreo i prošle godine te 0-2 okrenuo u 3-2.