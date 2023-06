Đoković se nakon meča posebno obratio Ibrahimoviću: Zlatanova reakcija postala viralni hit

Novak Đoković u jučerašnjem finalu Roland Garrosa ispisao je tenisku povijest. S 3:0 u setovima pobijedio je Norvežanina Caspera Ruuda i osvojio treći francuski, odnosno 23. sveukupni Grand Slam naslov u svojoj karijeri. Time je postao tenisač s najviše osvojenih Grand Slamova u povijesti. Prate ga Rafael Nadal, s kojim je do jučer dijelio prvo mjesto s brojkom od 22 naslova te Roger Federer s 20 naslova.

Nakon meča održao je govor u kojem je pričao o iskustvu ovogodišnjeg Roland Garrosa, o treninzima i izazovima. Zahvalio je organizatorima, obitelji i svome timu, a na kraju je spomenuo i Zlatana Ibrahimovića, Oliviera Girouda, Kyliana Mbappéa te Toma Bradyja koji su bili u gledalištu.

Posebno se obratio Zlatanu Ibrahimoviću. "Hvala nogometnim zvijezdama što su ovdje", rekao je pa dodao na srpskom: "Ibro, ti razumiješ, ti si mi prijatelj." Ibrahimović je spojio prste u znak srca, a reakcija je postala viralna na društvenim mrežama.

The stage is yours, champ 😃#RolandGarros | @DjokerNole pic.twitter.com/74vuaZKmJ7