Horvat o Dodigu: 'Znam što je sve prošao, često nije imao ni za hotel'

Uobičajeno je da na svečanosti proglašenja na turnirima iz usta tenisača prema organizatorima izlaze samo bomboni. Posebno kad je u pitanju pobjednik turnira, on je i sretan i pozitivan, pa obično o domaćinu govori samo lijepe stvari. No Ivan Dodig (38), osvajač ovogodišnjeg Roland Garrosa u parovima (u kombinaciji s Amerikancem Austinom Krajičekom) nije se držao tih uzusa. I prijašnjih je dana iskazivao nezadovoljstvo organizatorima, posebno u dijelu prijevoza igrača, a na dodjeli priznanja, pred milijunima televizijskih gledatelja, opleo je do kraja po njima.

Imao loš tretman

– Rekao bih još nešto bitno. Ovaj trofej mi je četvrti ovdje u Parizu (dva u muškim i dva u mješovitim parovima - op. a.). Četverostruki sam pobjednik Roland Garrosa. I uz to, imam sedam osvojenih Grand Slam naslova. Ali vrlo sam tužan i sigurno se pitate zašto – počeo je razočarani Dodig pa nastavio:

GALERIJA Novak Đoković uzeo treći Roland Garros i ukupno 23. Grand Slam naslov u karijeri

– Zato što nisam dobio tretman kakav bi svaki sportaš trebao dobiti. Svi mi tenisači moramo imati jednake uvjete kako bismo se natjecali jedni protiv drugih. Petnaest dana sam na ovaj turnir putovao taksijem, čekao sam na pariškim ulicama, kasnio na zagrijavanja sa svojim partnerom. Taksi sam čekao 40 minuta i bio sam vrlo razočaran. Osjećao sam se kao turist u Parizu. Ovaj turnir bi trebao tretirati svakog svojeg igrača kako i zaslužuje. Nadam se da ćete biti bolji iduće godine – zaključio je Dodig, a kako je za te riječi dobio pljesak publike, očito je da je velikim dijelom bio u pravu.

Uglavnom, Međugorac se okitio i sedmom Grand Slam krunom i što se toga tiče postao najuspješniji Hrvat. Mate Pavić ih ima šest, uključujući i jedan ostvaren u juniorskoj konkurenciji. Za posljednji pariški uspjeh nagrađen je s 295 tisuća eura, pa se njegova ukupna turnirska zarada (osvojio je ukupno 27 turnira) približava brojci od 10 milijuna USD.

VEZANI ČLANCI:

– Iznimno mi je drago zbog Ivana jer znam kroz što je sve prolazio, često nije imao ni za hotel, snalazio se na sve načine. Sretan sam zbog njega i mislim da je zaslužio sve što je postigao i svaki dolar koji je zaradio – kaže Branimir Horvat, bivši tenisač i direktor mnogih turnira, koji je Dodigu često izlazio ususret s pozivnicama.

– On je bio odličan i u pojedinačnoj konkurenciji (2011. osvojio je Horvatov PBZ Zagreb Indoors - op. a.), ali njegove su kvalitete u parovima u potpunosti došle do izražaja. Krasi ga osjećaj za timsku igru, kreativnost na mreži, kombinatorika, borbenost i sve ono što čini dobrog igrača parova – napomenuo je Horvat, dodavši:

– U jednom trenutku učinilo se da posustaje, imao je zdravstvenih problema i tražio se s partnerima, ali on je dokazao da se ne predaje, vratio se još jači i sad možda igra i svoj najbolji tenis.

VEZANI ČLANCI:

Dodig je dugo tražio idealnog partnera, a čini se da ga je u 32-godišnjem ljevorukom Amerikancu Krajičeku i našao?

– Pa, nije lako pronaći idealnog partnera, različiti su karakteri igrača, različite podloge na kojima se igra. Ali Ivan je osvojio toliko naslova, i to s različitim partnerima, što potvrđuje njegovu kvalitetu. Svi igrači s kojima je on igrao također su kvalitetni i vrhunski su igrači, ali Dodig je konstanta koja traje već godinama. A što se Krajičeka tiče, on je također univerzalan igrač. Ima i servis i volej, igra jako dobro odostraga, dobro se kreće. Zajedno zbilja odlično izgledaju. U finalu su bili iznimno dominantni.

Želi biti broj jedan

Sad Ivanu preostaje samo još jedan neostvareni cilj, a to je da bude broj jedan u parovima. Trenutačno je to njegov partner Krajiček jer ima 600 bodova više za finale Miamija do kojeg je stigao s Mahutom. Može li Dodig ostvariti i taj cilj?

– Sigurno može, samo se neke stvari moraju posložiti i da Ivana zaobiđu ozljede. A nije lako ostati na vrhu, vidimo to i iz primjera Nikole Mektića i Mate Pavića. Dovoljno je malo ispasti iz forme, a Pavić ima i problema s ozljedama, pa da ono što je izgledalo lako bude jako teško – upozorio je Horvat.

VIDEO Juranović: Osuđujemo postupak prema Livaji, ja nikada nisam imao takvih problema