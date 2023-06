Đoković ponovo jede londonsku travu: 'Pitaju kakvog je ukusa...To je najbolja trava na svijetu'

Novak Đoković stigao je u London gdje od 3. srpnja nastupa na Wimbledonu. Treći je to Grand Slam sezone, a nakon osvajanja Roland Garrosa za rekordni 23. Grand Slam naslov (nadmašio Rafaela Nadala koji je prikupio 22 naslova), imat će priliku još povećati taj povijesni rekord.

Po svome dolasku odradio je prvi trening na travi u All England Clubu gdje se natjecanje održava i objavio putem Instagrama. Obratio se izravno svojim navijačima. Naime, ponovio je svoje tradicionalno jedenje trave s terena u Wimbledonu i poručio: "Sjećam se okusa, još uvijek sam gladan."

GALERIJA Đoković dominantnom igrom došao do rekordnog 23. Grand Slam naslova

Tradicija je to koju već dugo ponavlja. Kada osvoji prestižni trofej, a to je do sada napravio sedam puta, jede travu na londonskom terenu. Kada su ga jednom prilikom pitali zašto to radi, našalio se se da je vegetarijanac, no svakako ima specifičan način proslave koji je malo kome mogao promaknuti.

"Kao dječak sanjao sam da osvajam Wimbledon i to mi je još tada bila jedna od želja kad pobijedim u finalu. Htio sam napraviti nešto drugačije, a nisam se sjetio originalnije ideje pa sam odlučio pojesti malo trave. Mnogi me pitaju kakvog je ukusa... To je najbolja trava na svijetu", rekao je Đoković nakon osvajanja posljednjeg Wimbledona.

