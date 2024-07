Đoković pobijedio Talijana i zakazao spektakl s Alcarazom u finalu Wimbledona

Drugi i treći tenisač svijeta, Srbin Novak Đoković i Španjolac Carlos Alcaraz drugu godinu zaredom igrat će za pobjednički trofej u Wimbledonu. Alcaraz je u petak u prvom polufinalu svladao Rusa Danjila Medvjedeva (ATP - 5.) sa 6-7 (1), 6-3, 6-4, 6-4 za dva sata i 55 minuta borbe na središnjem terenu All England Cluba, a nakon toga je Đoković sa 6-4, 7-6 (2), 6-4 nadigrao Talijana Lorenza Musettija za dva sata i 48 minuta.

Za 21-godišnjeg Alcaraza ovo je četvrto finale na Grand Slam turnirima, a u dosadašnja tri je izašao kao pobjednik: na US Openu 2022., u Wimbledonu 2023. i u Roland Garrosu ove godine. Za 37-godišnjeg Đokovića nastup u nedjeljnom finalu bit će deseti meč za trofej u All England Clubu, koji je osvajao sedam puta i njegova nova prilika da se domogne apsolutnog rekorda od 25 pojedinačnih Grand Slam naslova. Đoković u finalima na Grand Slam turnirima ima učinak od 24 pobjede i 12 poraza. Posljednji poraz mu je nanio upravo Alcaraz u prošlogodišnjem wimbledonskom finalu.

Iako je do pobjede protiv Musettija, šeste u sedam međusobnih dvoboja, došao u tri seta, Novak Đoković se za nju morao dobro pomučiti, jer se Talijan ni u jednom trenutku nije predao. Prvi put je "pokazao zube", kad je nadoknadio zaostatak od 2-5 u prvom setu i vratio 'break' zaostatka, ali je u desetom gemu po drugi put izgubio servis, a time i set.

Debitant u polufinalu Grand Slam turnira je potom 'breakom' otvorio drugu dionicu meča i tu prednost držao do šestog gema, kad je Đoković izjednačio na 3-3. Musetti je kod 5-6 spasio jednu set-loptu i izborio 'tie-break'. No, odlučujući gem je loše odigrao osvojivši tek dva poena.

Iako je Đoković odmah na početku trećeg seta po četvrti put u meču oduzeo servis suparniku, Musetti nije klonuo. To nije učinio ni kad mu je srpski tenisač došao do 0-40 u devetom gemu, što su bile tri meč-lopte. Talijanski tenisač je nanizao sedam poena, spasio sve tri meč-lopte i došao do 0-30. Đoković se vratio servisima, ali je Musetti ipak izborio još jednu priliku za 'break'.

Na njegovu nesreću, u posljednja tri poena meča napravio je tri neiznuđene pogreške i propustio priliku još malo držati Đokovića i njegove navijače u neizvjesnosti.

"Naravno da sam vrlo, vrlo zadovoljan što sam došao do još jednog finala, ali ne želim se na tome zaustaviti. Nadam se da ću u nedjelju opet imati trofej u svojim rukama", rekao je Đoković nakon pobjede nad Musettijem.

Nedjeljni finale (15 sati), bit će šesti međusobni dvoboj Đokovića i Alcaraza, a srpski tenisač vodi sa 3-2. Alcaraz je posljednju pobjedu ostvario u prošlogodišnjem wimbledonskom finalu, kad je slavio sa 1-6, 7-6 (8), 6-1, 3-6, 6-4, da bi ga Đoković nakon toga svladao u finalu Masters 1000 turnira u Cincinnatiju, u kojem je Španjolac protpustio meč-loptu u drugom setu, te ga uvjerljivo pobijedio (6-3, 6-2) u polufinalu završnog ATP turnira u Torinu.