Đoković iza ponoći krenuo u obračun na Twitteru: 'Ljudi, živimo u 21. stoljeću, ovo je nonsens'

Britanac Jack Draper svladao je Kanađanina Felixa Augera-Alliasimea 5-7, 6-4 i 6-4 u osmini finala Masters turnira u Cincinattiju, međutim, skandalozna odluka odredila je putnika u četvrtfinale. Naime, poen na meč lopti koji je zapravo zaradio Kanađanin otišao je na stranu Britanca.

Nakon Draperovog servisa i izletavanja na mrežu, Alliasime je poslao jak retern. Loptica se zatim prvo zabila u rub Draperovog reketa, i onda se od tla ponovno odbila na njegov reket te uz pomoć vrha mreže prešla na Alliasimeovu stranu. VIDEO DRAPEROVOG UDARANJA LOPTICE

Po svim pravilima to je trebao biti poen za Kanađanina, međutim glavni sudac to je vidio sasvim drugačije, a njegovi pomoćnici, odnosno linijski suci nisu zaduženi za taj dio posla. Očekivano, uslijedila je rasprava između Kanađanina i glavnog suca koja, kao i obično, za oštećenu stranu ne upali. VIDEO CIJELOG POENA

"Ovo će sada biti posvuda po društvenim mrežama. Jeste li sigurni da ostajete pri svojoj odluci? Ispast ćete smiješni. Bit će vam jasno kad pogledate ponovljenu snimku", kaže Alliasime, a potom se uključuje i Draper: "Nisam vidio, nisam vidio, gledao sam tebe. Ako sudac tako odluči, ponovit ću gem, ali nisam vidio", potom mu je Kanađanin uzvratio: "Nema veze što nisi vidio. Igraš tenis dovoljno dugo da znaš kako si udario lopticu." Kanađanin je pozvao i supervizora, ali glavni sudac je ostao pri svojoj odluci.

