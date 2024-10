Hit igrač HNL-a bio u Juventusu, Prosinečki ga nije htio, a srušio je Dinamo i rastura u Osijeku

Nogometni klub Osijek itekako se uzdignuo iz početne ovosezonske letargije. Momčad talijanskog trenera Federica Coppitellija u sezonu je ušla zaista katastrofalno, sa samo jednim bodom nakon prvih pet kola, a doživjela je i rano europsko ispadanje u pretkolima Konferencijske lige od azerbajdžanske Zire.

Briljirao u Middlesbroughu

Uza sve to klub su u međuvremenu napustila dva glavna igrača, dvostruki najbolji strijelac HNL-a Ramon Mierez odlaskom u Al-Jaziru te vođa srca terena Darko Nejašmić odlaskom u Sharjah. Navijači Osijeka donedavno su žestoko tražili otkaz za Coppitellija, a nisu bili zadovoljni ni poslovanjem sportskog direktora Josea Bota budući da se početne akvizicije, poput Nikole Čavline, Ricuenija Kewala i Kemala Ademija, nisu pokazale kvalitetnima za momčad. Međutim, Osijek je prema 39-godišnjem talijanskom strategu pokazao neuobičajeno strpljenje za HNL pojmove, a na tržištu je u kasnijoj fazi prijelaznog roka klub doveo još četiri igrača, talijanskog braniča Tuiju, potentnog veznjaka Dantasa iz Benfice, iskusnog krilnog napadača Hernanija te, najvažnije, austrijskog napadača Arnela Jakupovića. Uz njihovu pomoć, ali i uz nemjerljivo bolje igre cijele momčadi Osijek je u posljednjih šest ligaških dvoboja ostvario pet pobjeda i jedan poraz te upisao 15 od mogućih 18 bodova.

VEZANI ČLANCI:

U tom periodu samo je Hajduk sa 16 bodova bio učinkovitiji. Jedan od glavnih razloga tog naglog porasta upravo je Jakupović. Svima je vrlo brzo bilo jasno da Kemal Ademi nije ni približno dobar za nasljednika Miereza, a sjajnim vatrogasnim rješenjem krajem kolovoza doveden je Jakupović. Iako nije bio član Osijeka u prva četiri kola, već sad je stigao do trećeg mjesta na ligaškoj ljestvici strijelaca s pet pogodaka u sedam nastupa, a zabio je i gol u Kupu. Stigao je iz Maribora, u kojem je prošle sezone sa 17 pogodaka bio drugi najbolji strijelac slovenske lige, a prije transfera u Osijek već je ove sezone za Maribor poentirao čak sedam puta (pet u prvenstvu i dva u Europi), tako da je ove sezone 26-godišnji napadač ukupno na brojci od 13 golova. Svi ste vjerojatno često slušali priče kako je HNL klubovima teško dovesti pravog napadača, a Arnel je jedan od primjera koji pokazuje da je to moguće. Dakako, nije on bio ni jeftin. Osijek ga je prema podacima Transfermarkta doveo za milijun eura. Jakupović je izraziti gol-igrač, s odličnim osjećajem za završnicu u kaznenom prostoru, ali i izvrsnim udarcem iz daljine, kada posebno do izražaja dolaze prekidi, odnosno slobodni udarci.

Nije toliko duel-igrač kao što je bio Mierez, već se profilno više ističe po svojim tehničkim karakteristikama. Isto tako, riječ je o igraču koji je imao izrazito zanimljivu karijeru. Rođen je u Beču, no podrijetlom je iz BiH budući da je njegov otac Amir Jakupović rođen u Kamičanima i kasnije se odselio u prijestolnicu Austrije. Odrastao je u nogometnoj školi Austrije Beč, gdje je u U-18 prvenstvu bio najbolji strijelac lige. Prepoznali su to skauti engleskog Middlesbrougha, u kojem je odmah zasjao. Za njihovu U-21 momčad zabio je 20 puta u 20 utakmica, a posebno su se divili njegovoj završnici i prekidima. No nakon ozljeda odlučio se za odlazak u talijanski Empoli, u kojem je za mladu momčad kao 19-godišnjak zabio 13 golova u 15 nastupa u Primaveri, no nije dobio seniorske minute. Uslijedila je iznenađujuća posudba u Juventus, u kojem je briljirao za mlađe uzraste, a tada su se u bh. medijima, 2018., zapitali hoće li itko iz njihova Saveza zvati Jakupovića. Tada je izbornik bio Robert Prosinečki, mediji su zazivali poziv za potentnog mladića koji je u prva tri nastupa za Primavera momčad Juvea zabio tri pogotka, a Prosinečki je najavio da će se razgovor obaviti.

Austrijski reprezentativac

Po svemu sudeći, tog razgovora nije bilo, jer je otac Amir u intervjuu nakon godinu dana izjavio da ga nitko iz bosanskohercegovačkog Saveza nije kontaktirao. I tako je Arnel ostao u programu austrijske reprezentacije, za koju je igrao u svim dobnim uzrastima mladih reprezentacija. Poslije talijanske epizode Arnel se u seniorskom nogometu okušao u Sturmu, a pravu je odluku donio na ljeto 2019. kad je odlučio otići u Domžale.

VEZANI ČLANCI:

Tamo je u četiri sezone upisao 39 pogodaka i 15 asistencija te prošle sezone zavrijedio odlazak u jedan od najjačih slovenskih klubova, Maribor, u kojem se, kao što smo već i napisali, itekako iskazao. Te igre u slovenskom velikanu dovele su ga i do prvih poziva u seniorsku reprezentaciju Austrije. Izbornik Ralf Rangnick uvrstio ga je na popis za posljednje dvije akcije u Ligi nacija, no još čeka na debi. Poslije ovakve forme u dresu Osijeka nema sumnje da će ga ubrzo i ostvariti.