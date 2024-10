Trener Varaždina: 'Hajduk je drugačiji. Nije u euforiji, a svaki put ide na pobjedu'

Varaždin će ove nedjelje, u sklopu 12. kola Hrvatske nogometne lige, ugostiti trenutačno prvoplasiranu momčad na prvenstvenoj ljestvici, splitski Hajduk. Domaća momčad je izvrsno je odigrala početni dio sezone te se na kraju njene prve trećine nalazi na četvrtome mjestu sa 16 bodova. Svega četiri manje od Dinama i bodovna izjednačena s Osijekom. S druge strane će im stajati sjajno raspoloženi bijeli koji pod Gennarom Gattusom nižu pobjede i trenutačno imaju sedam bodova više od prvaka. Trener domaće momčadi, Nikola Šafarić, komentirao je nadolazeći susret.

"Pozitivan rezultat u gostima uvijek je dobar, pogotovo protiv jake Rijeke. Imali smo trenutke gdje smo možda mogli doći do sva tri boda, ali jako je bitno da smo se opet prezentirali na dobar način i da smo se nametnuli kroz igru, pogotovo u prvom poluvremenu", opisao je Šafarić dodavši da protiv Hajduka očekuje sličnu utakmicu kao što je bila ova protiv RIjeke.

"Jako su kompaktni i odgovorni, cijela momčad i to im je najveća snaga, kroz individualce koje imaju i kroz koje uvijek mogu riješiti utakmicu. Livaju ne trebam posebno spominjati, koliko im on znači. Bit će to zahtjevna utakmica, ali igramo kod kuće, dosad smo sve utakmice kod kuće odigrali na visokom nivou i nadamo se da će takva biti i ova", izjavio je trener.

"Bit ćemo mi dobri u nedjelju. Hajduk kao i svaki put ide na pobjedu, prvi su, sve je već poznato, ništa novo, slično je bilo i prošle godine. Jedino što je Hajduk drugačiji, nego što je bio prijašnjih godina. Nisu sada toliko u euforiji, koliko su usredotočeni na svaku utakmicu i vidi se da su puno naučili kroz prijašnje godine i izgledaju najzrelije dosad", dovršio je Nikola Šafarić.