Martin Baturina: Rezultat prve utakmice nije realan, a ja sam ih mogao dokrajčiti

Nogometaši Dinama u ponedjeljak su iz zagrebačke zračne luke otputovali u Baku, gdje će u srijedu (18.45 sati) protiv Qarabaga braniti tri gola prednosti iz maksimirskog dvoboja (3-0) doigravanja za plasman u Ligu prvaka. Unatoč velikoj prednosti, u Dinamovoj ekspediciji vlada popriličan oprez, ne samo zbog kvalitete suparnika, već i zbog loših iskustava iz prošle sezone, kad je Dinamo u dva navrata na gostovanjima izgubio prednost stečenu u Zagrebu: 3-1 protiv praške Sparte u doigravanju za Europsku ligu te 2-0 protiv PAOK-a u osmini finala Konferencijske lige.

"Vidjeli smo da su jako dobra ekipa. Već smo iskusni što se tiče tih rezultata, taj PAOK, Sparta... Nadam se da ćemo otići tamo odigrati dobru utakmicu i nadam se što boljem rezultatu", rekao je Martin Baturina, koji je proglašen najboljim igračem zagrebačkog dvoboja.

"Možda rezultat nije toliko realan, ali drago mi je da smo iskoristili te prilike koje smo imali. Možda sam ih ja mogao i dokrajčiti, ali isto tako nas je Nevistić par puta izvukao sjajno. Sve u svemu, jako lijepa prednost i nadam se da ćemo ju zadržati", dodao je Baturina kod kojeg je nedvojbeno vidljiv igrački napredak u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

"Osjećam se bolje, napredujem iz dana u dan. Težim tome da napredujem pa što Bog da."

U njegovoj zagrebačkoj izvedbi protiv Qarabaga nedostajao je samo pogodak, a dvaput je pogađao okvir vrata.

"U srijedu je već prilika da uđe, ali nije bitno tko zabije gol. Bitno je da zadržimo taj rezultat, da pobijedimo, i stvarno se nadam najboljem."

Trener Sergej Jakirović je upozorio na sve "zamke" koje čekaju njegovu momčad u glavnom gradu Azerbajdžana.

"Jasno je da nas očekuje zahtjevna utakmica po zahtjevnom vremenu, jer ima dosta vlage u zraku. Bit će jako naporno, ali nema veze. Smatram da 90 minuta se, doslovno, moramo baciti na glavu da osiguramo Ligu prvaka u Zagrebu. Neće biti nimalo jednostavno, zato što je to, pokazalo se i u Zagrebu, jedna ozbiljna momčad. Pokazali su na terenu da nas mogu ugroziti. U nekim trenucima smo imali sreće i moramo biti puno stabilniji u obrani, jer očekujem njihov pritisak od prve minute. Tu moramo pokazati jasne namjere da smo došli da prođemo."

Iako su se dobro pripremili i za prvi dvoboj, Dinamov trener smatra da je važna prednost njegovih igrača u tome što su i sami mogli osjetiti kvalitetu suparnika.

"Jako je važno da ih je naša ekipa osjetila na terenu. Koliko god smo ih mi pripremali na njihove kvalitetne strane, dok igrač ne osjeti na terenu, nije to isto. Jasno nam je s kim imamo posla, s ofenzivnim dijelom koji je puno bolji dio momčadi nego njihova zadnja linija. Smatram da tu imamo šansu, ako će oni jako puno riskirati. Pokazali smo i u prvoj utakmici da ih možemo ugroziti iz tranzicije i kontranapada."

Za razliku od prošlosezonskih nastupa u europskim natjecanjima, Dinamovo gostovanje u Bakuu će se razlikovati po tome što će Dinamovim navijačima biti dopušten dolazak na stadion, a Jakirović smatra da će to igrači osjetiti.

"Otkad sam došao nismo imali navijače na gostovanjima u europskim utakmicama. To se i osjetilo na našim nastupima, jer smo totalno drugačije lice pokazivali na domaćim utakmicama. To je ono što želim promijeniti. Svejedno gdje igramo, moramo imati svoj stil igre i moramo biti hrabri. Moramo pokazati mudrost i hrabrost u određenim dijelovima utakmice i nadam se da će to tako i biti", zaključio je Dinamov trener.