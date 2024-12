Dinamova legenda: Jedna stvar mi je nevjerojatna! Do prije mjesec dana bio sam optimist, a sada...

Dinamo danas možda ima priliku izboriti nokaut Lige prvaka, nakon remija s Monacom i pobjeda nad Salzburgom i Slovanom plavima bi tri boda protiv Celtica možda bila dovoljna za ulazak među 24 momčadi koje idu dalje, iako matematički ni s pobjedom vjerojatno neće biti sigurni. Problem je što plavi imaju velik broj ozlijeđenih igrača i pitanje je kako će Nenad Bjelica danas složiti svoju momčad, a nikako ne bi trebalo riskirati s nekim od napola zaliječenih igrača, govore o tome nepotrebne igre Petkovića, pa protiv Slavena Belupa i Ademija. No, bilo bi lijepo upisati pobjedu, ne mora ona biti s 3:0 kao 1998. godine, neka bude kao 2014., kad su plavi slavili s 4:3. Taj posljednji maksimirski susret bio je u znaku Marka Pjace koji je postigao tri pogotka, a onaj 1998. godine bio je u znaku Roberta Prosinečkog.

– Davno je to bilo, nisam bio standardan u to vrijeme, pa se sebe baš nešto i ne sjećam. Ali dobro se sjećam sjajne atmosfere, a i naše odlične igre, Robi Prosinečki bio je glavna zvijezda, a nakon tih 3:0 prvi smo put ušli u skupinu Lige prvaka i tu je Dinamo krenuo u ozbiljne europske utakmice, nitko nas ni u Ligi prvaka nije razbio – prisjetio se Edin Mujčin i nastavio:

– U Glasgowu smo izgubili s 0:1, baš kao prije i u Newcastleu, pa onda i s Olympiacosom, a bolji smo bili u Maksimiru. No, tadašnji je Dinamo imao 15 reprezentativaca, bili smo dobri, na kraju smo bili drugi u skupini, ali je tada samo pobjednik skupine išao dalje. No baš smo bili odlična momčad.

A današnji Dinamo baš i ne ulijeva povjerenje, iako u Ligi prvaka dobro stoji.

– Do prije nekoliko kola govorio sam da sigurno prolazimo dalje ako pobijedimo Salzburg, Slovan i Celtic, ali sad to i nije baš sigurno. No, plavi su u ovoj Ligi prvaka već puno napravili, imaju sedam bodova i sve ostalo je samo plus, pogotovo s obzirom na ozljede i formu momčadi u prvenstvu. Prije mjesec dana bio sam veći optimist, a sad je prvenstvo puno važnije. Bez obzira na to, ja bih probao sve dati na ovu utakmicu sa Celticom, pokušao iskoristiti priliku i možda proći dalje. Ipak, prvenstvo je najvažnije, bude li Dinamo prvak i poklope li se još neke stvari, mogao bi izravno u Ligu prvaka bez kvalifikacija. Bez obzira ne sve, treba probati dobiti ovu utakmicu, a nitko ne može reći da plavi ne mogu uzeti nešto i Milanu, pogotovo ako oni do te utakmice osiguraju prolazak.

Dinamo ipak puno više mora misliti o HNL-u gdje ima znatan bodovni zaostatak.

– Naravno da je naslov prvaka najvažniji, to donosi stabilnost i financije, a plavi sad već jako kasne. Meni je nevjerojatno da u posljednjih šest utakmica Dinamo ima jednu pobjedu, previše je bodova prosuto s klubovima protiv kojih se to nije smjelo dogoditi. Lako za derbije, to je uvijek otvoreno, ali Dinamo je morao pobjeđivati slabije klubove. Plavi već sezonu-dvije Hajduku nude naslov, a on to ne zna iskoristiti, no bit će sigurno zanimljivo, a Dinamu neće biti lako. Pa sad igra s Lokomotivom koja se bori za život, Varaždin igra jako dobro, no s te dvije pobjede Dinamo bi napravio dobar posao. Imali smo krize i u moje vrijeme, ali smo presingom na početku lomili suparnike – priča Mujčin.

Olakotna okolnost za Dinamo i Bjelicu oko tih lošijih rezultata je i dosta veliki broj ozlijeđenih važnih igrača.

- Istina je da nedostaje puno igrača, ali pogledajte utakmicu sa Slavenom Belupom, nama s klupe ulaze, Pjaca, Baturina, Špikić, a to je prava kvaliteta za našu ligu. No, selekcija nije najbolje napravljena, imamo veliki broj krilnih igrača, a nemamo defenzivnog veznog nakon ozljede Mišića, nemamo drugog napadača zbog ozljede Petkovića. Čim se izborila Europa moralo se znati da će biti ozljeda, umora. Bilo bo dobro da Brodić nije otišao, dobro bi došao i Komnen Andrić da pomogne, makar za tri utakmice - kazao je Mujčin i još dodao o današnjoj utakmici:

- Drago mi je da sa Celticom igramo kod nas u Maksimiru nego kod njih, puno su Škoti opasniji u Glasgowu nego kad igraju u gostima, bilo bi lijepo pobijediti ih i približiti se nokaut fazi, a onda se mirno pripremiti za dvoje utakmice HNL-a do kraja polusezone.

No, neće to biti nimalo lako, Celtic je dobar, ali se nadamo da će baš tu hipoteku momčadi koja ima loše europske rezultate u gostima, zadržati i danas u Maksimiru.