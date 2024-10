Dinamo nije ni igrao, a preskočio je čak tri kluba na ljestvici Lige prvaka. Kako je to moguće?

Novi format Lige prvaka donosi i pozamašan broj novotarija iz kola u kolo. Bolje reći iz utakmice u utakmicu. Znamo da je Dinamo na startu natjecanja doživio brutalan poraz u Münchenu od Bayerna (9:2) što ga je postavilo na zadnje mjesto na ljestvici koja sada broji 36 klubova. No, iako će hrvatski prvak svoju sljedeću utakmicu odigrati tek u srijedu (21 sat) protiv Monaca, već nakon utorka izabranici Nenada Bjelice su za čak tri mjesta bolje plasirani nego nakon prvog kola.

Najprije je u ranijem terminu RB Salzburg, sljedeći Dinamov protivnik senzacionalno izgubio na svom stadionu od francuskog Bresta (0:4). U kombinaciji s porazom od 3:0 u Pragu kod Sparte u prvom kolu, to znači da su Austrijanci na gol-razlici 0:7, istih -7 kao i Dinamo, ali bez postignutog gola u dvije utakmice. Preostala dva kluba još su gora i od Salzburga i od Dinama.

U večernjem terminu dakle, još su dvije momčadi došle do katastrofalne gol-razlike, i to do čak -8. Švicarski Young Boysi su nakon 3:0 od Aston Ville u prvom kolu sada poraženi s 5:0 u Barceloni, a Slovan iz Bratislave je nakon 5:1 od Celtica izgubio s 4:0 od Manchester Cityja. Dakle, Dinamo se fino uspeo na ljestvici. Ali trebat će, jasno, nešto i odigrati kako bi se hrvatski prvak našao među 24 momčadi koje će nastaviti u nokaut-fazi Lige prvaka.